La reacción del vestuario del Real Madrid al arbitraje: "A ver si en verano vuelven a hablar..."

El Real Madrid no pudo superar al Villarreal en el Estadio de La Cerámica justo antes de jugarse la Supercopa de España. Los blancos acabaron cayendo frente al 'submarino amarillo', en un partido marcado por las decisiones de los árbitros. Aunque, eso sí, Carlo Ancelotti aseguró que su rival mereció la victoria porque fue mejor en el cómputo global del encuentro.

En el caso de los futbolistas del equipo merengue, la forma de tratar el partido por parte del árbitro o del VAR no gustó. Así lo reflejó una voz autorizada como es la de Thibaut Courtois. El portero belga se acordó del arbitraje contra el Valladolid y defendió que el penalti por mano de David Alaba ante el Villarreal no se debió pitar.

"Hay que mantener la calma. Ha sido una derrota dura, pero todavía estamos en la mitad de la temporada. No empezamos bien, con pérdidas, y les dejamos entrar en el partido. Nos fuimos 0-0 al descanso, con alguna contra y ocasión que tuvimos, pero no la terminamos", comenzó diciendo Courtois.

"En la segunda parte empezamos peor. No sé si la desvío lo suficiente para que pegara en el palo y justo Mendy pasa por detrás y se la lleva dentro de la portería. Vuelves al partido con un penalti y a los pocos minutos nos pitaron otro penalti en contra por una mano que no es. Las manos son muy interpretables y es muy duro", continuó explicando.

"Yo no hablé con el árbitro, pero vi la de la semana pasada en Valladolid que le da en la mano libre. Hoy la de David, que tiene una mano todavía en el suelo, fue porque se resbaló y se quiso levantar. Es una caída, aunque sea la mano de apoyo. No puede quitarse las manos", defendió Courtois.

Así las cosas, Courtois pidió que nuevamente vuelvan a reunirse los árbitros con los jugadores, porque no entienden nada: "Nunca nos han puesto un ejemplo así. A ver si en verano vuelven a venir a hablar con nosotros. Lo toman como un ejemplo y nos lo explican. Si pitas un penalti que también era un poco dudoso para ellos, que no ve el balón, vas a pitar esa también. Es un poco la compensación. Luego no mantuvimos la calma para cerrar el partido".

"La temporada es muy larga y hay muchos partidos por delante. Aunque hoy hubiésemos ganado y el Barcelona perdiera, es un colchón de tres puntos. Eso no es nada en el fútbol hoy en día. No queríamos perder y queríamos empezar el año en la Liga ganando. Sabíamos que es un equipo difícil, un campo donde no solemos ganar últimamente y volveremos muy pronto en Copa", sentenció por lo que viene.

Lucas Vázquez

En cuanto a Lucas Vázquez, el gallego no quiso entrar en polémicas por el trabajo de los árbitros. "Me ha pillado calentando en la banda y no tenía una buena visión para opinar. Confiamos en que lo que hayan decidido el árbitro y el VAR haya sido adecuado", comentó sobre el penalti por mano de Alaba.

Lo que sí dijo el '17' del Real Madrid es que fue "un partido muy abierto por parte de los dos equipos". "No nos llevamos algo de aquí por pequeños detalles. Tenemos que seguir trabajando", aseguró el futbolista. "En la primera media hora nos ha costado un poco la salida de balón y llegar con claridad arriba. A veces pasan estas cosas. Ahora hay que aprender de los errores e intentar mejorar", reconoció el de Curtis.

