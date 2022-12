Macron quiere que Karim Benzema viaje a la final del Mundial para animar a la selección de Francia

Emmanuel Macron quiere un día un grande en Francia para el próximo domingo. Su selección se juega en Qatar defender la corona conseguida en Rusia hace algo más de cuatro años. En aquella ocasión, con Antoine Griezmann como máxima estrella, los de Didier Deschamps tumbaron a la Croacia de Luka Modric.

Los balcánicos han estado a punto de repetir la final del último Mundial. Sin embargo, Argentina, con una exhibición en las semifinales y con un Leo Messi estelar, consiguió romper el sueño del equipo de Zlatko Dalic para meterse en la lucha por el título, algo que ya hicieron hace ocho años, cuando cayeron contra Alemania.

Ahora, Argentina y Francia se verán las caras en uno de los duelos soñados por todos. Será un Messi contra Mbappé y dado que Argentina y Brasil iban por el mismo lado del cuadro, se podría decir que dos de las tres selecciones más fuertes antes del arranque de la competición estarán en el último partido de esta Copa del Mundo.

Y el partido podría celebrarse con sorpresa: la presencia de Karim Benzema. Eso sí, en la grada, ya que no sería para completar la plantilla de Didier Deschamps a pesar de que sigue estando inscrito. La mayor novedad es que, tal y como informa RTL, Emmanuel Macron, presidente de Francia, quiere que el delantero viaje a Qatar para el partido.

Benzema entrenando con la selección de Francia Reuters

Benzema estaba convocado para este Mundial en la lista de 26 del seleccionador francés. Sin embargo, no superó los problemas musculares que arrastraba y no pudo ser finalmente de la partida. Eso sí, no ha tenido un sustituto y, por lo tanto, sigue siendo parte de aquella primera lista. Una situación que no se produjo con Christopher Nkunku, quien tuvo que dejar la concentración tras sufrir un esguince de rodilla y que fue sustituido por Kolo Mouani. El delantero consiguió anotar el segundo gol contra Marruecos en las semifinales.

El plan de Macron

Ahora, Emmanuel Macron quiere interceder para que Benzema tenga también su momento de gloria. De salir Francia campeona, Karim tendría su medalla como el resto de jugadores del equipo. Por eso, el presidente de la República considera que sería una buena decisión que el ariete pudiera viajar hasta Lusail, donde se celebrará el partido y donde él ya ha confirmado su asistencia.

Estuvo presente en las semifinales contra los de Regragui y no se perderá el partido contra el equipo de Lionel Scaloni. La ministra de deportes del país, Amélie Oudea-Castera, es quien ha confirmado esta noticia en el citado medio RTL. "Sé que tiene ganas de hacerlo y que se está estudiando. Vamos a ver si es posible". Resulta curioso que la invitación no haya salido de la federación y sí del gobierno central.

Sin embargo, la idea de Macron es la de crear un grupo de apoyo para el equipo con aquellos lesionados que no han podido estar en la Copa del Mundo. Benzema entraría en esa lista junto a nombres como Paul Pogba o N'Golo Kanté. Karim tiene el permiso del Real Madrid para viajar a Qatar y ahora tendrá que ser él quien decida.

