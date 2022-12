Xavi Hernández: "Es una pena que James Rodríguez jugase en el Real Madrid y no en el Barcelona"

Xavi Hernández ha sorprendido al hablar sobre el futbolista que jugó en el Real Madrid y le hubiera gustado disfrutar en el Barcelona. Esto no es otro que James Rodríguez. Así lo ha confesado el entrenador azulgrana durante la presentación de Kings of World, la serie de coleccionables de LaLiga.

Entre los jugadores de los que ha hablado Xavi se encuentra James: "Calidad y talento para marcar diferencias". "Es capaz de marcarte golazos tremendos desde distancias cortas y largas, y posee una zurda privilegiada. Una pena que jugó en el Real Madrid y no en el Barcelona", ha revelado el técnico del Barça.

James Rodríguez llegó a la casa blanca en el verano de 2014 procedente del AS Mónaco. Después fue cedido al Bayern Múnich para, finalmente, recalar en el Everton como agente libre. Tras su paso por la Premier League, hizo las maletas para comenzar una nueva aventura en Qatar, en el Al-Rayyan, y de ahí a fichar hace tan solo unos meses por el Olympiakos griego.

[James Rodríguez se acuerda del Real Madrid para lanzar un dardo]

Con el Real Madrid, el mediapunta colombiano llegó a conquistar dos veces la Champions League (2015/2016 y 2016/2017), además de dos títulos de La Liga, dos de la Supercopa de Europa, dos del Mundial de Clubes y uno de la Supercopa de España. A este notable palmarés se le añaden los títulos que logró levantar con el Oporto, con el Bayern Múnich y con el Banfield.

Los cracks de Xavi

Además de sobre James Rodríguez, Xavi Hernández también se ha referido a otros jugadores como Diego Forlán: "Yo siempre lo quise fichar para el Barça, porque tiene talento, calidad y personalidad, el carácter ganador que te hace marcar diferencias y ha dominado todos los registros: derecha, izquierda, cabeza, velocidad, talento. Para mí es un crack mundial. ¿Una dupla con Lewandowski? No estaría mal".

Xavi Hernández, en el banquillo del Camp Nou Europa Press

En cuanto a la defensa, ha destacado la figura de Rafa Márquez. "A Rafa Márquez lo pondría muy arriba, muy alto: una salida de balón tremenda y la capacidad de darte un pase a lo Koeman, competir como Sergio Ramos... aparte de que es un buen amigo", ha apuntado sobre el mexicano.

De la zaga a la portería, donde ha señalado el nombre de Claudio Bravo: "A mí personalmente me daba mucha seguridad. Claudio era un portero muy sobrio, fantástico con los pies". "Me encaja perfectamente en el 'not in my house' porque era seguro, un portero seguro", ha sentenciado sobre el guardameta chileno.

Sigue los temas que te interesan