Josko Gvardiol, una opción para el Real Madrid en 2023: las revelaciones sobre su futuro

El Mundial de Qatar está confirmando al croata Josko Gvardiol como uno de los mejores centrales del momento. Tiene solo 20 años, pero sus actuaciones con Croacia están confirmando lo que se venía adelantando en el RB Leipzig. Su nombre ya es relacionado con los clubes más grandes, incluido el Real Madrid.

Van surgiendo nuevos detalles sobre el futuro de Gvardiol, que ya en verano tuvo una oferta millonaria del Chelsea. Los blues, todavía con Thomas Tuchel en el banquillo, ponían casi 90 millones de euros sobre la mesa. El Leipzig lo rechazó y viendo el Mundial del central parece que podrá ingresar todavía más en próximas ventanas de traspasos.

Gvardiol está atado al RB Leipzig por un contrato que se extiende hasta 2027. Su larga duración permite al club alemán tener la sartén por el mango en este asunto, aunque será difícil retener al jugador mucho tiempo más en vistas de su rendimiento y la atención que está captando.

Sky Sport Alemania ha informado que Gvardiol no tiene cláusula de rescisión en su contrato, pero varios clubes se están informando sobre él de cara a 2023. Durante el próximo verano se espera la ofensiva para su fichaje de algún equipo importante. En la puerta esperan varios clubes: Chelsea, Manchester United, Real Madrid y Barcelona, según el citado medio.

El agente de Gvardiol, Marjan Sisic, también ha hablado con Sky Sport: "Con respecto a una posible transferencia en el verano de 2023, no tenemos prisa y puedo dejar claro que no hay acuerdos previos con ningún club", dijo sobre el presente y futuro del jugador.

A lo que añadió: "Por supuesto, muchos clubes importantes se han informado sobre él, pero Josko tiene un contrato a largo plazo en Leipzig y se siente totalmente feliz en Leipzig. Su desarrollo es asombroso y está jugando muy bien con Marco Rose".

La pelea está abierta, con el Chelsea seguramente lamentándose de no haber subido algo más su oferta en verano. Para Tuchel era el objetivo principal -el club fichó a Fofana tras fracasar con el croata-, pero Todd Boehly -propietario del club- todavía sigue interesado. El que estaría fuera de la ecuación sería el Bayern Múnich, según la información.

Josko Gvardiol y Luka Modric, durante el Mundial de Qatar Reuters

Guiño al Real Madrid

En pleno Mundial, Gvardiol lanzó un guiño al Real Madrid que hay que tomar muy en cuenta de cara al futuro: "El Real Madrid es el club más grande del mundo, así que quién sabe... quizá algún día pueda jugar allí. Me gustaría, sí", dijo el central a Relevo.

En aquellas declaraciones, Gvardiol también dejó claro que no hace falta que Modric -compañero de selección- le trate de persuadir: "Luka no tiene que decirme nada del Real Madrid, no hace falta. Yo ya sé todo, sé que es el club más grande del mundo y lo importante que es estar vinculado a un equipo así", concluyó.

