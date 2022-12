Rodrygo, de comodín del Real Madrid a arma secreta de Brasil en el Mundial de Qatar

Rodrygo Goes, con la selección de Brasil en el Mundial de Qatar 2022 Reuters

La selección de Brasil se enfrenta este lunes a Corea del Sur por un puesto en los cuartos de final del Mundial de Qatar. La gran incógnita es si Neymar Júnior será de la partida o no ante el combinado surcoreano. Pero si el extremo del Paris Saint-Germain no está listo para formar parte del once titular, ahí estará Rodrygo para salir al rescate.

Rodrygo ha sabido hacerse un sitio en el Real Madrid, ante una competencia feroz. La temporada pasada fue clave en la consecución de La Decimocuarta y de ahí que Tite no dudase a la hora de confiar en él para apuntalar la convocatoria de la Canarinha. Con Gabriel Jesús lesionado y Neymar mermado físicamente, la figura del '21' blanco emerge como ese comodín madridista que ahora es el arma secreta de Brasil en el Mundial.

La selección brasileña tiene dónde elegir en su ataque. El también madridista Vinicius Júnior es ya un fijo en el once de gala de la Verdeamarela, así como Richarlison se ha ganado también ese estatus como el '9'. Raphinha y Neymar también parten con ventaja cuando están todos sanos, pero el último sufrió un fuerte esguince en su estreno en el Mundial.

Neymar se ha recuperado y así lo ha confirmado él mismo: "Me siento bien, sabía que lo haría ahora". Otra cosa es si Tite arriesgará con él en el once titular o no. Pase lo que pase, el seleccionador brasileño ya sabe que no tiene de qué preocuparse porque Rodrygo está listo y en un espectacular estado de forma. Lo ha demostrado en los minutos que ha tenido en Qatar 2022. Y lo quiere seguir haciendo.

El arma secreta

Rodrygo es un jugador diferente. Capaz de aparecer en los momentos en los que se necesita que alguien dé un paso adelante. Ya lo hizo en la pasada edición de la UEFA Champions League con el Real Madrid. En especial, en las semifinales disputadas contra el Manchester City.

En el equipo de Carlo Ancelotti está acostumbrado a jugar por la derecha, pero con Brasil, al 'hacer de Neymar' su lugar está más en el interior. Algo que no supone un problema para el jugador: "Puede que me venga mejor que la derecha. Me gusta también jugar aquí. Si el equipo está bien y encuentra pases ahí, puedo ayudar".

De hecho, el propio 'Ney' le ha ido dando consejos: "Sí, sí, me ha pasado mucha confianza, es un genio en esta posición. Jugar ahí siempre es difícil, hay muy pocos espacios, hay que estar muy rápido... Pero me gusta jugar ah". No hay que olvidar que el brasileño del PSG mantiene una gran relación tanto con Rodrygo como con Vinicius, del que se llegó a poner una camiseta con sus fotos.

Con el Real Madrid, sus números no dan lugar a la duda de que puede ser titular en cualquier equipo: 7 goles y 5 asistencias en 19 partidos. Con Brasil, en el Mundial de Qatar, ha tenido minutos en los tres partidos de la fase de grupos para un total de 115' en total. Además de dar una asistencia. Rodrygo quiere más y tanto desde el club blanco como en su país le apoyan al máximo.

