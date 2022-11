Mbappé: "Pensé que no podía jugar para la gente que cree que soy un mono"

Todavía hay mucho por contar sobre lo que ocurrió con Kylian Mbappé meses atrás y por qué a última hora decidió dejar plantado al Real Madrid y renovar con el PSG. El delantero ha dado algunos detalles nuevos en una entrevista en Sports Illustrated, en la que habla sobre todo de las llamadas de Emmanuel Macron, presidente de la República Francesa.

Mbappé revela que Macron le llamó varias ocasiones para convencerle de seguir en el PSG y competir durante más años en el campeonato francés. Era el presidente de todo un país rogándole a un futbolista que no cumpliera su sueño de jugar en el Real Madrid. Todo aquello hizo efecto, por supuesto.

En la entrevista, Mbappé dice que "era más fácil irse al Real Madrid". Declara su amor por el PSG y recalca su deseo de hacer historia con el club siendo "un hijo de París". También recuerda el episodio que casi le lleva a dejar la selección de Francia hace unos años.

Mbappé cuenta así la presión de Macron: "Hubo varias llamadas entre ambos. Hubo conversaciones en diciembre, enero, febrero, marzo... Macron me llamó para decirme: 'Sé que quieres irte. Lo que quiero decirte es que eres muy importante en Francia. No quiero que te vayas. Tienes la posibilidad de hacer historia aquí. Todo el mundo te quiere'. Le dije que lo apreciaba, pero que era una cosa absolutamente loca. El presidente te llama y te dice que sigas", dice.

Y añade: "En París, la página está completamente en blanco. ¡Es una magnífica oportunidad de rellenarla! Hay que pensar de forma diferente. Por supuesto, era más fácil irse al Real Madrid. Pero tengo esa ambición personal. Soy francés. Soy un hijo de París y ganar en París es algo muy especial, verdaderamente especial. Y es el poder escribir tu nombre en la historia de tu país para toda la vida".

Racismo en Francia

Mbappé estuvo a punto de dejar la selección después de la última Eurocopa. El delantero falló el penalti que eliminó a Francia de la competencia y denuncia que tras aquello recibió infinidad de ataques racistas de compatriotas suyos.

"No puedo jugar para la gente que piensa que soy un mono", dice. Y relata lo que aquello le llevó a pensar: "Pensé en no jugar más con la selección. Luego me tomé un tiempo de reflexión con toda la gente que juega conmigo y me animé a seguir. Creo que no es un buen mensaje darse por vencido cuando las cosas no salen como esperas. Creo que soy un ejemplo para muchas personas y no podía lanzar ese mensaje. No me marche de la selección porque es un mensaje a la generación más joven para decir: Somos más fuertes que eso", explica.

