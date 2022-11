Toni Kroos: "Me quedo con mis cinco Champions antes que el Mundial"

Jorge Valdano habla: "Pregunta difícil, ¿Las Copas de Europa con el Real Madrid o el Mundial con Alemania?". Toni Kroos responde: "Las cinco Champions. No ha sido una pregunta muy difícil", dice entre risas. El centrocampista alemán fue el último entrevistado en el programa Universo Valdano y dejó interesantes reflexiones.

Kroos trató en el episodio emitido en Movistar+ este jueves su vida y su carrera, centrándose especialmente en el Real Madrid. Ya son ocho años como jugador blanco y parece muy lejano ese momento en el que tomó las maletas y se fue del Bayern Múnich. Ahora es leyenda en el club de las 14 Copas de Europa.

Florentino Pérez o Casemiro son algunos de los protagonistas de la entrevista de Kroos, en la que mantiene dejando abierto su futuro. También habló de La Decimocuarta, de la que considera que se enfrentaron a los cuatro mejores equipos de Europa. Estas son algunas de sus declaraciones:

Las Champions o el Mundial

"Me quedo con las cinco Champions, por cantidad y porque a mí me gusta siempre la constancia. Ganar cinco en ocho años es algo muy especial. No ha sido una pregunta muy difícil -risas-".

La Decimocuarta

"No lo sé explicar. Siempre prefiero hablar de nosotros y no de los rivales, pero también influye lo que pasa en las vueltas en el Bernabéu. Si pasan estas cosas, estás casi muerto y una acción cambia tu confianza, el ambiente en el estadio y la confianza del rival. El resultado es una mezcla de todo. Yo, la verdad, es que nunca había visto nada así, y no fue una vez, sino que fueron tres veces.

Yo dije, y no gustó a todo el mundo, que en esa temporada veía muy complicado ganar la Champions, que llegar a cuartos o a semifinales estaba bien. Antes de las eliminatorias. No sabía que teníamos un equipo para ganar la Champions, sino un buen equipo, para luchar por la Liga y ver cómo vamos en la Champions. Había salido Sergio (Ramos), el capitán, un jugador muy importante, no llegó Mbappé, que no nos bajó, pero nos podía dar una calidad extra.

Sabíamos que teníamos un buen equipo, pero yo la verdad no estaba seguro de que podíamos ganar la Champìons. Además, jugamos con los mejores equipos de Europa, cada vez era más difícil. Y salimos de todas esa situaciones complicadas, todavía me sorprende. Pero lo merecimos, porque si superas todo esto, y ganas a los cuatro mejores equipos de Europa, al final lo mereces".

Llegar al Madrid

"Nunca sabes qué va a pasar. Sabía que era una decisión muy grande, no sólo por el club, sino también por salir de mi país por primera vez con un hijo de nueve meses. Hay que adaptarse al club, a la vida aquí, que es muy diferente a Alemania, lo puedo asegurar. Y no es fácil. Yo tenía 24 años y para mí era importante que mi gente estuviera cómoda, que no es fácil los primeros meses. Si mi mujer necesitaba algo yo no la podía ayudar. Hay muchas cosas que influyen. Estaba muy feliz por cómo me recibió el club. Había entrenado dos veces con el equipo y el mister me dijo 'mañana juegas, titular', y era la final de la Supercopa. Eso te da seguridad".

Florentino Pérez

"Si hablamos del Madrid hay que hablar de Florentino. Fue el hombre que me fichó, me recibió con mucho cariño desde el primer día hasta hoy. No ha habido ni un día en estos ocho años y medio que haya tenido un problema con él, nuestra relación es abierta y sincera. Él conoce mi carácter, sabe que no hago tonterías, no hablo por ejemplo con la prensa para generar algo. Sabe que si hay algo se lo digo a la cara y espero lo mismo de él. Siempre me ha defendido y me ha dado su confianza, y es lo que necesita un jugador para dar lo que yo he dado en el Madrid.

Por eso, si hablamos del Madrid hay que hablar de Florentino, pero también del club, de los compañeros, los entrenadores en este tiempo me han dado mucha confianza, que siempre es importante. Significa que puedes jugar con menos presión si tienes esa confianza de todo el club. Por eso me siento un privilegiado".

Casemiro

"Me sorprendió. No había visto señales y no sabía hasta que empezaron los rumores. Pero hay muchos rumores aquí y muchas veces no pasa nada. Luego me lo dijo y en el primer momento estaba un poco triste porque recuerdas todos los años juntos, todas las cosas que ganamos, sin perder ni una final, que no es normal. Pero al final es la vida del fútbol, hay jugadores que salen, luego otros... Siempre hay un fin".

