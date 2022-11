Toni Kroos: "Me voy a retirar en el Real Madrid, pero todavía no sé cuándo"

El Real Madrid afronta este miércoles su último compromiso de Champions. El sexto partido de la fase de grupos contra el Celtic de Glasgow. El buen rumbo del equipo de Ancelotti hacía pensar que podía llegar a esta fecha sin nada en juego. Sin embargo, los últimos dos partidos, con dos pinchazos ante Shakhtar y RB Leipzig, han provocado que los blancos tengan todavía cosas en juego.

El conjunto merengue tiene que sacar los tres puntos ante el cuadro escocés para asegurar la primera plaza del grupo y así aspirar a un cruce más asequible en octavos de final y también a una vuelta en casa. Antes del duelo contra el Celtic, Toni Kroos salió a rueda de prensa para hablar sobre este partido, sobre la actualidad el club y sobre su futuro.

Ganar al Celtic

"Necesitamos la victoria. Estamos motivados para acabar primeros. Es nuestro objetivo normal en la Champions. Tenemos equipo para hacerlo. Necesitamos hacer un buen partido, pero estoy positivo de que lo vamos a hacer".

Reflexión sobre el último partido

"Si no puedes ganar, por lo menos no perder. No fue nuestro mejor partido. Controlamos bien después del gol y pudimos hacer segundo, pero después pitaron el penalti. Empatamos sí, pero seguimos primeros y no hay problema. Lo de la expulsión sí, fue mi primera expulsión, han sido muchos partidos. En la segunda tenía la sensación de que tenía que hacer al menos una 'mini-falta' para parar la contra, quería tocarle lo menos posible, pero no había otra".

Renovación pendiente

"Yo estoy muy bien, sobre todo físicamente. Las cosas me salen bien dentro del campo. A veces es gracioso leer cosas que yo pienso sin yo saber ni lo que va a pasar. Ahora cuando venga el descanso pensaré un poco y decidir lo que quiero hacer. Lo que no ha cambiado es que no me voy a ir a ningún lado ni a cambiar de club. Yo me quiero retirar aquí, pero no sé cuándo. Eso no ha cambiado nada. Pero ni yo sé todavía lo que pienso y lo que quiero. Yo estoy tranquilo y hablo mucho con el club".

Hablar con el club

"Mañana no me van a decir nada. El contacto que hemos tenido es hablar el año que viene. Estamos tranquilos. Tenemos una relación especial, son casi 8 años y medio. Esto no va a cambiar. Enero, febrero o marzo, por ahí hablaremos. No os pongáis nerviosos porque yo no lo estoy".

Su partido 300

"Yo no pienso en números. Yo quería tener éxito aquí. Vine aquí joven, con 24 años, de mi país que estaba muy cómodo allí. Pero quería triunfar y para eso tienes que jugar bien siempre. No me interesa la cantidad de partidos, sino la calidad. Estoy aquí todavía y vamos a ver qué pasa".

Revuelo por el penalti

"Es verdad que hay esas charlas con los árbitros. Pero pasa lo mismo cada año. Al final pintan lo que piensan o ven en el momento. Cambian pocas cosas porque cada partido es un mundo. Deciden en la situación. Para mí no es penalti, pero no me gusta hablar de árbitro porque a veces deciden en contra o a favor. Para mí durante el partido había decidido bien. Pero luego empieza a hablar con el VAR y ahí se lía todo. Cuando salen del campo a ver algo cambian y lo pitan. Yo lo he visto televisión y para mí no es penalti. Pero no hemos empatado por eso, fue porque no jugamos bien".

Secreto para mejorar su nivel

"Creo que estoy en un buen momento. No sé si es mi máximo porque en los últimos 8 años he tenido muchos momentos buenos y no sé cuál es mi pico. Intento adaptarme siempre a lo que es mejor para el equipo. Cuando un jugador como Casemiro se va y llegan otros que juegan diferentes, los que estamos tenemos que adaptarnos un poco para ayudar más al equipo. Esto sucede en algunos partidos. Ahora quizás tengo que defender un poco más, pero mis habilidades con el balón no han cambiado. Tampoco mi idea, yo siempre intento jugar así y ayudar a sacar el balón desde abajo".

Ganar la sexta Champions

"No estaría mal ganarla. Cada año es la misma exigencia. Siempre que juegas una competición quieres ganarla, pero eso es imposible. Es otra temporada con otro gran equipo. Hemos empezado muy bien, pero tenemos que estar ahí cuando empieza lo importante que es a partir de octavos. Pero rápidamente estás dentro o estás fuera. Tenemos equipo para competir y el objetivo siempre es ganar la Champions".

La separación de la 'CMK'

"Yo no voy a influirme por lo que decida Modric o porque se haya ido Casemiro. Es la decisión de cada uno. Yo no pregunto a Luka. Tenemos edad para saber lo que tenemos que hacer. Yo no sé lo que va a hacer él tampoco".

Mucha carga de partidos

"Yo físicamente me encuentro bien. No depende de los resultados sentirte mejor. Puedes jugar peor y a la vez sentirte bien. Yo estoy bien y sé que viene un descanso porque no juego el Mundial y quizás eso me viene bien. No pienso en el cansancio o en una lesión. Cuando hemos perdido o empatado algún partido se habla de cansancio, pero unos días antes hemos ganado y no se decía. Nos faltan tres partidos y queremos ganarlos todos".

Pensamiento de la retirada

"Muy bien intentado. Pero voy a contestar lo mismo. Con mi hijo creo que puedo jugar hasta los 50".

Champions o Mundial

"Es muy difícil comparar esto. Son las dos competiciones más importantes. Una es tu club y otra tu país. Si tienes que elegir quizás la Copa del Mundo porque es cada cuatro años y juegas menos en tu carrera. Pero no quiero elegir porque todos son momentos especiales.

