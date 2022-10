Real Madrid - Girona, La Liga en directo | Resultado, resumen y estadísticas del partido

Aurélien Tchouaméni no es que no vaya a estar en el once titular del Real Madrid para la visita del Girona, sino que el mediocentro francés tampoco se sentará en el banquillo del Estadio Santiago Bernabéu.

El centrocampista sufre una sobrecarga muscular y es baja de última hora en la convocatoria del equipo de Carlo Ancelotti.