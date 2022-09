Capello, a Berlusconi: "Le dije que a Ronaldo le gustaban mucho las fiestas y las mujeres"

Fabio Capello desveló recientemente algunas de las anécdotas más curiosas que vivió durante su segunda etapa como entrenador del Real Madrid. El técnico italiano fue protagonista en el Festival dello Sport de Trento y allí fue preguntado sobre su carrera deportiva y, especialmente, sobre su paso por el conjunto blanco.

El transalpino no tuvo problemas en reconocer que el Real Madrid, donde entrenó primero en la temporada 1996/1997 y posteriormente en la 2006/2007, ha sido el equipo que más le ha marcado en toda su vida. Como míster blanco, Capello ganó dos Ligas en esos dos cursos que estuvo al frente de la escuadra merengue.

De aquel segundo paso por el Santiago Bernabéu, Fabio Capello habló sobre su polémica decisión de fichar a Cassano y de dejar marchar del equipo a una estrella como Ronaldo. Además, recordó la llamada de Silvio Berlusconi para pedirle consejo acerca del fichaje del delantero brasileño, algo que él desaconsejó por completo pero a lo que el presidente del AC Milan hizo oídos sordos.

Fabio Capello EFE

El lío de Ronaldo

El extécnico madridista desveló la manera en la que salió Ronaldo del Real Madrid: "Recuerdo que Silvio Berlusconi me llamó para preguntarme cómo estaba Ronaldo. Le dije que ni siquiera entrenaba y que le gustaban mucho las fiestas y las mujeres, por lo que contratarlo para el Milan sería un error. Al día siguiente, vi en los titulares de los periódicos: 'Ronaldo, en Milán'. Fue muy divertido", dijo el italiano entre risas.

La marcha de Ronaldo rumbo a Italia en mitad de la temporada fue una maniobra de la que se habló mucho en aquellos inicios de 2007, pero Capello tiene claro que no se arrepiente de nada: "La decisión de despedir a Ronaldo y de fichar a Cassano ayudó a crear un espíritu ganador dentro del equipo", apuntó.

De hecho, en aquella Liga que terminó llevándose el Real Madrid y que se caracterizó por las remontadas, los blancos lograron darle la vuelta a una situación muy complicada: "Le recuperamos nueve puntos al Barcelona en la recta final de diez partidos y todavía estoy orgulloso de aquello hoy en día", manifestó el entrenador. Después de aquel año, se marchó a entrenar a la Selección de Inglaterra.

[El Real Madrid espera la decisión de Toni Kroos: un parón de selecciones clave ante un futuro incierto]

Públicamente, Fabio Capello tiene una imagen de duro en su trato con los jugadores, y también de eso quiso hablar el italiano: "Ningún jugador en particular me ha faltado al respeto. Por supuesto que podíamos hablar y discutir, pero yo no habría aceptado otros comportamientos". Y siguió en la misma línea para tratar de tirar su fama de estricto: "No soy sargento de hierro, lamento que me hayan puesto esta etiqueta".

Su primera etapa madridista

Fabio Capello desveló el impacto que provocó sobre él la llegada al Real Madrid en la campaña 1996/1997, y que además el estadio le impresionó sobremanera: "El Santiago Bernabéu es un santuario, allí las responsabilidades eran enormes". Orgulloso, recordó aquel primer proyecto que construyó como entrenador blanco que terminó con la conquista del título de Liga.

Además, quiso poner en relieve la calidad de los fichajes que llevó él personalmente al conjunto blanco: "El Real Madrid es el equipo que más ha quedado en mi corazón porque tuve que construirlo trayendo jugadores que pensaba que podían marcar la diferencia. Tenía cuatro jugadores de 20 años en el primer equipo, traje a Seedorf de la Sampdoria y a Roberto Carlos para la defensa".

Sigue los temas que te interesan