Marco Asensio, sin ofertas: cuenta atrás para fichar por otro equipo o ser un secundario en el Madrid

El verano de 2022 no está siendo fácil para Marco Asensio. El futbolista balear del Real Madrid acabó la pasada temporada siendo un jugador de segunda fila para Ancelotti, y el comienzo de la nueva campaña tampoco está siendo prometedor: tan solo 10 minutos en los primeros tres partidos oficiales.

Una situación que se complica todavía más porque el club no ha recibido ofertas por el '11'. De hecho, Asensio cambió de representante hace poco, contratando los servicios de Jorge Mendes, pero hasta ahora no han llegado ofertas importantes al entorno del jugador más allá de pequeños contactos.

Así, lo que vaya a pasar con el mallorquín de aquí al 1 de septiembre que se cierra el mercado de traspasos es toda una incógnita, especialmente con un jugador que acaba contrato el 30 de junio de 2023.

Marco Asensio, celebrando un gol con la camiseta morada del Real Madrid Real Madrid

A falta de una sola temporada para que acabe su vínculo con el Real Madrid, que comenzó en el verano de 2016, Asensio está buscando una salida que no encuentra, al igual que el Real Madrid. El club blanco estudiaría ofertas que se situasen cerca de los 30 millones de euros, y a pesar de los rumores que hubo a comienzos del verano que indicaban al interés de varios equipos de la Premier y del AC Milan, la realidad es que no ha llegado nada interesante a las oficinas de Valdebebas.

Asensio busca además un club donde se sienta importante, cosa que no está consiguiendo en los últimos tiempos en el Real Madrid. Lo que parecía que iba a ser una carrera brillante vestido de blanco tras una irrupción meteórica ha resultado ser una carrera de más a menos.

Eso sí, a pesar de haber tenido altibajos en su última temporada y de no haber dado el rendimiento que esperaban los aficionados madridistas o su propio entrenador, Carlo Ancelotti, acabó siendo el tercer máximo goleador del equipo con 12 tantos, tan solo por detrás de Benzema y Vinicius.

Esos goles no le valieron un puesto que se disputó a principio de temporada con Rodrygo. La posición de atacante derecho se fue alternando entre el español y el brasileño, y al final de la temporada parce que acabó siendo el carioca el que se hizo con el favor de Ancelotti gracias a sus grandes actuaciones en Champions.

Valverde se impone

Sin embargo, ninguno de los dos acabó resultando como titular, ese puesto acabó siendo de Fede Valverde. Tanto Rodrygo como Asensio fueron vistos por el técnico italiano como revulsivos desde el banquillo, no como primeros espadas en los grandes partidos de la temporada.

Valverde actuó como cuarto centrocampista para apoyar a la 'CMK' y para liberar de tareas defensivas a Vini Jr. y Benzema. Un pulmón para el equipo que se acabó imponiendo a Asensio y Rodrygo.

Marco Asensio conduce un balón en El Clásico de Las Vegas contra el Barça Real Madrid

En julio, Asensio empezó la pretemporada con ganas de reivindicarse y conseguir lo que siempre ha querido, ser un fijo en el 'once' del Real Madrid. Pero tras los primeros partidos de preparación se vio que la situación no había cambiado demasiado.

En la jerarquía de atacantes del Real Madrid están Vinicius y Benzema, después Rodrygo, y entonces ya aparecen los nombres de Hazard y Asensio. En último lugar quedaría un Mariano que no cuenta ni para el club ni para el entrenador.

Seguramente una de las principales señales que ha recibido Asensio en las últimas semanas y que le indican la puerta de salida han sido esos 10 minutos que tan solo ha jugado hasta ahora. Un contexto especialmente doloroso sobre todo porque Rodrygo, su principal competidor, ha estado lesionado y aún no ha debutado en liga.

Asensio tiene ganas de sentirse importante sea cual sea su destino, porque sabe que este año hay Mundial y de no ser un jugador con minutos habitualmente en el Real Madrid peligraría seriamente su convocatoria para la cita qatarí.

Caso abierto

Tras el partido de Almería, que acabó por victoria blanca por 1-2, Ancelotti se refirió a la situación del futbolista: "Como he dicho, Asensio es un jugador del Madrid y hasta que lo sea, le considero jugador del Madrid y va a jugar. Hay que tener en cuenta lo que hizo el año pasado, ha hecho muchos goles. Es un jugador importante, mientras sea jugador del Madrid. Hay que esperar al día 31 y ver qué pasa".

La gran baza del mallorquín pasa por aprovechar la no llegada de nuevos futbolistas en ataque. Además sabe que el Real Madrid ha dejado ir a otros futbolistas de ataque, como Borja Mayoral, Luka Jovic o Take Kubo, y no se ha reforzado con nuevos delanteros.

Marco Asensio, celebrando un gol con la camiseta morada del Real Madrid de la 2022/2023 Real Madrid

Así las cosas, Asensio tiene todavía un partidos más de Liga (ante el Espanyol a domicilio) en este mes de agosto para convencer a Ancelotti antes del 1 de septiembre o para buscar un nuevo destino que le garantice los minutos que desea.

De hecho, pocos podían imaginar en el verano de 2016, cuando Asensio llegó al Real Madrid como una de las grandes promesas del fútbol mundial, que ahora iba a ser un futbolista de un rol residual en el equipo.

En su primer año aportó 10 goles y 4 asistencias en 38 partidos. Cifras que hablan del buen acoplamiento que tuvo en el equipo de Zidane en ese momento. Su segunda temporada fue aún mejor, elevando sus prestaciones hasta los 53 partidos, 11 goles y 6 asistencias y amenazando seriamente con la titularidad en un Madrid en el que Bale, por ejemplo, ya no era indiscutible.

Precisamente en el verano de 2018 se le abrían las puertas del 'once' de par en par con la salida de Cristiano Ronaldo y con el bajón de rendimiento de Gareth Bale. Asensio comenzó bien, pero duró poco, al igual que todo el equipo, en una temporada nefasta en lo colectivo.

Una temporada que fue de más a menos, como su carrera en el club blanco, que no ha acabado de arrancar, especialmente después de que en el verano de 2019 se rompiera el ligamento cruzado y el menisco, una lesión desde la que no volvió a encontrar su mejor nivel.

