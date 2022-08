"Casemiro pronto se dará cuenta que el Real Madrid está a un millón de kilómetros del United"

El gran protagonista en el mundo del fútbol durante la última semana ha sido Casemiro. El mediocentro brasileño ha pasado, en tan solo unos días, de ganar la Supercopa de Europa con el Real Madrid a convertirse en el flamante fichaje del Manchester United (a cambio de 70 millones de euros más 15 en variables).

La salida de Casemiro ha provocado un sinfín de reacciones. Desde los que le despiden con cariño de la casa blanca a los que le advierten de lo que se va a encontrar en Old Trafford. Y es que el club de Mánchester no pasa por uno de los mejores momentos de su historia. Hace años que no pelea por la Premier League y este curso tampoco sabrá lo que es jugar la Champions.

Uno de los que se ha unido al grupo de los avisos ha sido Tony Cascarino. El que fuera futbolista ha asegurado que a su llegada al Teatro de los Sueños, Casemiro se dará cuenta que el Real Madrid está a años luz del Manchester United. Algo que ya vivió en sus propias carnes Schweinsteiger al cambiar el Bayern Múnich por el conjunto inglés.

Además, tampoco se ha olvidado de comparar a Casemiro con Raphaël Varane. El defensa francés también cambió el Real Madrid por el Manchester United. Un año después de su fichaje por los diablos rojos, su valoración ha caído en picado. Incluso no es titular indiscutible en el equipo de Ten Hag.

El reto de Casemiro

A Casemiro se le presenta un gran desafío en el actual United. El que en otra época fuera el orgullo del fútbol inglés, ahora no es sino una sombra de lo que fue. Fichajes como el de Casemiro pretenden revertir la situación. De ahí que Tony Cascarino haya avisado de que el equipo de Mánchester no está a la altura, en la actualidad, del Real Madrid.

Casemiro, con la camiseta morada del Real Madrid para la temporada 2022/2023 Real Madrid

"Casemiro me recuerda a Schweinsteiger. Pronto se dará cuenta de que está a un millón de kilómetros del Real Madrid en el United", ha afirmado el exjugador. Para Cascarino, el mediocentro brasileño está por detrás de Kroos y Modric, pero aun así, los red devils le necesitan: "Mi problema con Casemiro es que era el tercer mejor centrocampista del Real Madrid. Pero es un recuperador de balones y el United necesita alguien así en el centro del campo".

"Cuando el United compró a Varane, sabía que no iba a ser el mismo futbolista que en el Madrid. Algunos aficionados dirán que necesitamos a Casemiro, pero el United ha pagado un precio muy alto", ha asegurado un Tony Cascarino que plantea varias dudas sobre el último fichaje del Manchester United.

