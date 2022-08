El exjugador del Real Madrid Carlos Secretário sufre un ictus: permanece ingresado en la UCI

No son horas sencillas para el fútbol portugués. Carlos Secretário está ingresado en la UCI de un centro hospitalario tras sufrir un ictus. A sus 52 años, el exjugador del Real Madrid, Oporto y la selección de Portugal trata de recuperarse de este problema cerebral que le mantiene en la unidad de cuidados intensivos. El accidente cerebrovascular fue anunciado por el técnico del equipo de los dragones, Sérgio Conceição, así como los dos clubes más importantes de su carrera como jugador.

Carlos Alberto de Oliveira Secretário mantiene en vilo al mundo del fútbol. Fue un destacado lateral derecho en la década de los 90, internacional con Portugal en 35 partidos tras destacar en el Oporto. Eso llamó la puerta del Real Madrid, sobre todo su Eurocopa 1996. Con Fabio Capello en el banquillo no tuvo continuidad y el verano siguiente, después de 13 partidos disputados, volvería a la ciudad en la que desemboca el Duero.

De momento, no han trascendido más detalles de lo ocurrido ni de su estado, más allá de que sigue ingresado. El diario luso O Jogo fue el encargado de transmitir la noticia que confirmaron los clubes. Secretário jugó en Portugal para equipos como el Gil Vicente, Oporto, Sporting de Braga y Maia, además del Real Madrid. Su gran éxito fue conseguir con el conjunto de Do Dragao la Champions League de la temporada 2003/2004.

El Real Madrid C. F., su presidente y su Junta Directiva quieren enviar un mensaje de apoyo y todo nuestro cariño a quien fuera jugador madridista Carlos Secretário. Le deseamos una pronta recuperación. Mucha fuerza. — Real Madrid C.F. (@realmadrid) August 14, 2022

Secretario nació en Sao Joao de Madeira en 1970. Con 18 años debutaba en el Peñafiel, creciendo en su carrera deportiva pasando por el Famalicao y el Braga hasta dar el gran salto al Oporto. Su buen hacer en Portugal llamó la atención de los grandes clubes de Europa y eso provocó que las negociaciones fueran complicadas para que acabase en el Real Madrid. Otros equipos, como el FC Barcelona, estaban interesados en ficharlo.

El problema llegó con el portugués en la plantilla merengue, ya que Fabio Capello no contaba con él. El lateral no convenció al técnico y jugó tan solo 13 partidos, con el dorsal 22 en la espalda, hasta que en el mercado de invierno se incorporó Christian Panucci para ocupar su lugar. Aunque no sea por su calidad, si pasará a la historia en el club blanco por ser el primer jugador portugués en vestir la camiseta del Real Madrid antes que llegase Luis Figo.

Con la selección de Portugal era una de las piezas claves en la defensa de su país y llegó a jugar dos Eurocopas como lateral derecho titular. A pesar de su pésimo paso por el Real Madrid, en su palmarés cuenta con seis Copas de la Liga portuguesa, cinco Copas de Portugal, cinco Supercopas de Portugal, una Copa de la UEFA y una Champions League. Con equipo merengue consiguió La Liga en el único año que militó en el club blanco.

