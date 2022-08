Florentino Pérez: "La Supercopa de Europa es el resultado de un trabajo bien hecho"

Nuevo éxito para Florentino Pérez como presidente del Real Madrid. Gana su título número 30 con la sección de fútbol después de que Karim Benzema levantara la Supercopa de Europa en Helsinki. El equipo de fútbol merengue ganó al Eintracht Frankfurt en un gran encuentro de los de Carlo Ancelotti y el máximo responsable de la entidad de Chamartín solo tuvo palabras de gratitud hacia sus jugadores: "Primero hay que hacer méritos para llegar y luego, ganarlas. Es el resultado de un trabajo bien hecho".

En una temporada con seis títulos por delante, Florentino Pérez puede igualar e incluso superar los títulos ganados por Santiago Bernabéu. Ya está a tres títulos del histórico mandatario que da nombre al coliseo blanco tras esta Supercopa de Europa. El presidente no se quiso comparar con el hombre que inspira su trabajo en el club: "Bernabéu es el creador de este club y su historia va más allá de los títulos. Yo he intentado estar a la altura de lo que él hizo, nada más".

53 trofeos ha colocado el actual presidente en las vitrinas de la historia merengue: seis Copas de Europa, cinco Mundiales de Clubes, cinco Supercopas de Europa, seis Ligas, dos Copas del Rey, seis Supercopas de España, dos Copas de Europa de baloncesto, una Copa Intercontinental de baloncesto, siete Ligas de baloncesto, seis Copas del Rey de baloncesto, siete Supercopas de España de baloncesto. Florentino Pérez no se conforma: "Estamos satisfechos, pero hay que seguir".

"Este es el resultado de un trabajo bien hecho". Florentino Pérez. #LaCasadelFútbol pic.twitter.com/ipx13GzVLh — Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) August 10, 2022

Florentino Pérez agregó que Carlo "Ancelotti gestiona extraordinariamente bien esta plantilla", haciendo un guiño al entrenador italiano que se convirtió en el único técnico en haber ganado cuatro Supercopas de Europa. "Uno trabaja su futuro cada día y eso lo saben entrenador y jugadores", recalcó sobre lo que cuesta conseguir todos esos éxitos y lo que implica defender el escudo del Real Madrid: están obligados a ganar todos los títulos.

Eso sí, Florentino Pérez deja claro que "no podemos ganarlo todo todos lo años", pero manda un mensaje a la afición para que tengan claro que van a "trabajar para seguir dando satisfacciones" a los seguidores merengues. La temporada 2022/2023 comienza con buen pie para el mandatario de la entidad de Concha Espina. Es un año en el que puede ganar hasta seis diferentes, por lo que el reto es mayúsculo para todos los que conforman el club.

[Cuánto dinero se lleva el Real Madrid por ganar la Supercopa de Europa ante el Eintracht Frankfurt]

Además, abordó otros temas de actualidad. No habrá más contrataciones tal y como ha explicado Florentino Pérez. "Hay que seguir entrenando y gestionando bien esta plantilla. A día de hoy no contemplamos ningún fichaje más", sentenció. A pesar de la situación de Karim Benzema sin recambio, el presidente no piensa ni en resfriados: "¡Pues fíjate todos los delanteros que tenemos! No me preocupa". Además, cree que el francés "ya se mereció el Balón de Oro el año pasado" y "este ya nadie se lo discute".

También habló sobre la situación del FC Barcelona. Para Florentino Pérez "que vuelva a ser lo que fue es bueno para todos, para el fútbol español y mundial". "Creo que el Barça es una de las mayores instituciones del mundo junto con el Real Madrid", reflexionó el presidente.

