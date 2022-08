Ancelotti: "No hay ningún delantero en todo el mundo que pueda sustituir a Benzema"

Comienza el espectáculo. El Real Madrid se juega el primer título de la temporada 2022/2023 este miércoles 10 de agosto en el Olímpico de Helsinki. El equipo blanco se enfrenta al Eintracht Frankfurt en Finlandia. En la previa Carlo Ancelotti compareció ante los medios de comunicación junto a Karim Benzema y el croata Luka Modric.

Debut del Eintracht en la Bundesliga

"Vi el partido, normal. No nos va a engañar. El partido contra el Bayern no es lo mismo que la Europa League que han ganado, contra equipos muy fuertes. Es un equipo dinámico, para ganar tenemos que luchar y jugar bien. Creo que tenemos las condiciones para hacerlo. Tenemos confianza para este partido. Ganar la Champions League nos ha dado mucha ilusión y esta ilusión sigue viva entre nosotras y entre la afición. Queremos que esto siga".

Sextete

"Lo que es posible, lo vamos a hacer, que es luchar por todas las competiciones. Ganar las seis es mucho más complicado. Lo posible es luchar y competir. Ganar todo es muy complicado. La plantilla es muy buena y tengo mucha confianza en ella. En mi opinión, la plantilla ha mejorado respecto al año pasado. Vamos a competir y a luchar".

Un título siempre es especial

"Claro que siempre es especial ganar. Si ganamos me siento contento. Si perdemos, me siento triste. Las estadísticas no son tan importantes, lo importante es disfrutar de mis jugadores. Eso es lo importante ahora mismo".

¿Mejor plantilla?

"Yo creo que hemos fichado dos jugadores que han mejorado la calidad física y técnica del equipo. Después tenemos un año más de trabajar juntos, de mejorar la química y eso que fue muy buena entre veteranos y jóvenes. Esta alquimia entre jóvenes y veteranos fue la clave del éxito. Y esto va a mejorar. Pero, además, Rüdiger y Tchouaméni aportan calidad y aspecto físico".

¿Dependen de Benzema?

"Tenemos muchos delanteros. Karim, Mariano, Hazard, Rodrygo, Vinicius, Asensio. Creo que no se me ha olvidado ninguno. Pero claro que si te falta el mejor delantero del mundo, de momento, claro que te falta algo. No hay ningún delantero del mundo que pueda sustituir a Karim en este momento. Y si se constipa, pues nos adaptamos".

Hegemonía del Bayern Múnich en Alemania

"El Bayern tiene un presupuesto, una historia, una directiva... mucho más grande e importante que el resto. El presupuesto es muy importante en la actualidad para tener éxito. Esto ha pasado en el fútbol alemán, pero también en otros. La Juventus ganó durante mucho tiempo la liga en Italia. Equilibrar esto es complicado".

Once titular

"Si estamos aquí es, claramente, por el trabajo que hicieron los que ganaron la Champions la temporada pasada. Voy a poner el equipo que ganó, sí. Con una duda o dos... o tres -risas-. Los dos que están aquí, creo que van a jugar (por Modric y Benzema). Se quieren -risas-".

¿Temporada más exitosa?

"Creo que sí, que fue la temporada más exitosa de mi carrera. Nunca había conseguido ganar La Liga y la Champions. Mis jugadores lo lograron gracias a una combinación de cosas. Entusiasmo de los jóvenes, experiencia de los veteranos, calidad, esfuerzos y ganas de todos. Con todo eso conseguimos cosas importantes y ganar a grandes equipos de la Champions League".

Fútbol en Finlandia

"Es mi primera vez aquí. Es un lugar muy bonito, me gusta mucho Canadá y Finlandia tiene bastantes similitudes. En cuanto al fútbol, creo que la selección hizo buenos partidos la temporada pasada. El estadio es todo un histórico y sé que tenemos muchos aficionados aquí. También habrá muchos aficionados del Eintracht Frankfurt. Pero el estadio se va a poner de blanco, las dos aficiones son blancas. Así podemos pensar que todo el estadio está con el Real Madrid".

