El plan de Ancelotti a diez días de la Supercopa de Europa: las dudas y los seguros en el Real Madrid

La exigencia en el Real Madrid no se toma vacaciones. Cuando han pasado poco más de dos meses desde que el equipo de Ancelotti levantó su 14ª Champions, los blancos vuelven de la gira por Estados Unidos con un nuevo título en el horizonte: la Supercopa de Europa.

El 10 de agosto tendrá lugar en Helsinki la final que enfrentará al campeón de la última edición de la Champions, el Real Madrid, y al vigente campeón de la Europa League, el Eintracht de Frankfurt, que dejó por el camino a rivales como el Real Betis o el FC Barcelona.

Además, el equipo alemán llegará a la cita con una mayor preparación, ha jugado cuatro partidos amistosos y ya cuenta con un partido oficial (y otro que tiene que jugar) en las piernas de sus integrantes. Una ventaja frente a un Real Madrid que ya ha vuelto de su gira norteamericana, donde ha disputado tres partidos, todos amistosos, que le han servido para ir cogiendo horas de vuelo.

Dani Ceballos, Lucas Vázquez y Jesús Vallejo felicitan a Marco Asensio por su gol (camiseta morada del Real Madrid) Real Madrid

Pero la preparación se ha acabado, a poco más de una semana para la final, Ancelotti ya tiene que ir tomando decisiones respecto a lo que será el once titular en Finlandia. El técnico italiano ya aseguró que los futbolistas que jugaron la final de la Liga de Campeones en París tendrán prioridad, pero eso no quita que pueda haber sorpresas.

"Hemos de tener en cuenta a los que ganaron la Champions. Estamos un poco justos porque estamos trabajando mucho. No estamos frescos, pero eso no es una señal negativa sino positiva. Después del partido contra la Juventus bajaremos un poco la carga para estar bien en la Supercopa", explicó Ancelotti.

El mes de agosto, por mucho que haya títulos en juego, suele ser propicio para hacer rotaciones y para integrar a los nuevos fichajes, especialmente cuando cuatro días después de la Supercopa tendrá lugar el estreno liguero frente al Almería.

Los futbolistas que disputaron la final frente al Liverpool fueron: Courtois; Carvajal, Militao, Alaba, Mendy; Casemiro, Kroos, Modric, Valverde; Vinicius y Benzema. Un equipo de garantías y que fue el elegido por Ancelotti para los partidos más duros de la temporada pasada, especialmente en los cruces de Champions.

Posibles sustitutos

Ahora caben pocas dudas en ese 'once', pero hay futbolistas que están pujando y mucho por hacerse un hueco como titulares. La primera duda de Ancelotti es el sistema, podría dejar atrás ese 4-4-2 de París con Valverde como cuarto centrocampista y sacrificar al uruguayo o a otro de los integrantes del centro del campo y optar por un 4-3-3 más ofensivo.

En el caso de elegir tres delanteros, dos son fijos, Vinicius y Benzema, por lo que el puesto restante estaría entre Eden Hazard, Rodrygo Goes y Marco Asensio. El brasileño se ha ganado con sus últimas actuaciones la pasada temporada ser el jugador número 12, un futbolista que ha crecido y que ha hecho daño a los rivales con su verticalidad partiendo desde la banda derecha. Rodrygo ha demostrado además una cualidad decisiva, y es que encuentra el gol con aparente facilidad.

Carlo Ancelotti dirige al Real Madrid durante la pretemporada Real Madrid

En el caso de Hazard en el Real Madrid existe la esperanza de recuperar la mejor versión del belga, la que apareció en el Chelsea. El '7' ha mostrado brotes verdes desde que se le retiró la placa del tobillo al final de la temporada pasada. En junio disputó buenos minutos con Bélgica y en la pretemporada con el Real Madrid ha dejado destellos y una buena actitud que le acercan a volver a la rotación del equipo. En cualquier caso, la situación de Hazard invita a la prudencia después de tres temporadas lastrado por las lesiones.

Sobre Asensio, el balear parece partir en desventaja. Su situación en el club no está clara y todavía hay opciones de que salga este verano rumbo a un nuevo reto cuando le queda un año de contrato en el Real Madrid. A su favor queda que también es un jugador con capacidad para llegar al gol, como demostró ante la Juventus en el último partido de preparación, y goza de un fantástico golpeo de larga distancia, lo que le puede abrir más opciones al Real Madrid en ataque.

[Mendy se hace indiscutible para Ancelotti: supera los rumores del mercado y busca su confirmación]

Pero no solo en la delantera cuenta Ancelotti con múltiples alternativas. En defensa la llegada de un jugador contrastado como Rudiger pone en aprietos al entrenador, que no quiere romper la pareja Militao-Alaba y que podría optar por colocar al alemán como lateral ante las molestias musculares que han padecido Dani Carvajal y Ferland Mendy en las últimas semanas.

"El titular es Mendy, pero cuando tenga problemas pueden jugar Alaba o Rüdiger. Alaba es más ofensivo y Rüdiger más defensivo, en esa posición no tenemos problemas", aseguró el preparador transalpino.

Variantes en el centro del campo

En la medular, Ancelotti no ha escatimado en elogios hacia la 'CMK', pero la edad de los tres futbolistas abre una posibilidad a que otros futbolistas encuentren su hueco en la Supercopa desde el inicio. La llegada de Tchoaumeni, una apuesta fuerte del club y que ha mostrado un buen trabajo en EEUU, es una de las principales variantes que podría introducir en el sistema.

Pero el ex del Mónaco no es el único que puja por ganarse la confianza del técnico. Además de Valverde, Camavinga ya se ha ganado el respeto del cuerpo técnico y compañeros, además del cariño de la afición. A pesar de no tener ni 20 años, ya ha dejado apariciones de categoría en los minutos que ha disputado en el Real Madrid, mostrando una gran personalidad, especialmente cuando el Madrid más lo necesitó, como en el partido de vuelta de semifinales de Champions contra el Manchester City.

Así, Ancelotti cuenta con una serie de futbolistas que parten con ventaja para disputar el primer título del año, pero también con otros que tienen ganas de demostrar que son capaces de ofrecer el mismo rendimiento o más que sus compañeros. Un abanico de posibilidades justo antes de que arranque oficialmente la temporada 2022/2023.

