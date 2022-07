Vinicius: "El momento más importante de la Champions fue contra el Manchester City”

Vinicius Junior ha tenido la que sin duda ha sido su temporada más exitosa desde que llegó al Real Madrid. El extremo del equipo madridista ya se encuentra de pretemporada con sus compañeros, pero ahora ha tenido tiempo de rememorar la pasada Champions, en la que fue decisivo, y de hablar del siguiente reto del equipo: ganar la Supercopa de Europa en Helsinki frente al Eintracht de Frankfurt.

"Algunos partidos se convierten en una montaña rusa emocional y nosotros lo sabemos llevar a nuestro terreno. En dos minutos, Rodrygo salió y marcó dos goles que nos llevaron a la final. Fue el momento más importante de esta competición, el partido contra el City", dijo el '20' blanco sobre la última Champions en declaraciones a los medios de la UEFA.



"Es el ADN de este club y de esta camiseta y siempre aparece en los partidos importantes. Tenemos jugadores que saben cómo afrontar los partidos en la Champions League", añadió el ex del Flamengo.

Vinicius Júnior, en un entrenamiento del Real Madrid Real Madrid

[Cuatro años de Vinicius: una progresión meteórica y el reto de consagrarse entre los mejores]

"Es un momento importante con la camiseta más prestigiosa del mundo y en la competición más importante. El Bernabéu es un lugar único en el mundo y con nuestros aficionados; por eso lo celebramos tanto. Habíamos celebrado la Liga unos días antes y celebramos la Champions League después de una temporada brillante", comentó sobre la celebración posterior a 'La Decimocuarta'.

Tras esta victoria, el Real Madrid se ha ganado el derecho a pelear por la Supercopa de Europa el próximo 10 de agosto: "Estamos preparando la temporada y el partido del día 10 de agosto. Vamos a ir con todas nuestras ganas para intentar llevarnos el primer título de la temporada", aseguró Vinicius.



El internacional brasileño también aprovechó para destacar su conexión con su compañero de delantera, Karim Benzema: "Conseguimos sacar lo mejor de nosotros mismos como equipo durante toda la temporada. Logramos aunar la experiencia de los jugadores más veteranos con los más jóvenes. Esa mezcla fue la clave de lograr títulos esa temporada".

Conexión con Benzema

"Siempre es importante tener influencia en los partidos y Karim siempre me dice que sea valiente desde que llegué al club. Tienes que tirar para marcar o pasar para asistir. Si no, quédate con el balón. Nuestra conexión ha sido muy buena y hemos podido ganar muchos partidos juntos", aseguró Vinicius sobre su relación futbolística con el francés.



Sobre sus puntos fuertes como futbolista, Vinicius lo tiene claro, el regate: "Lo que mejor hago es driblar. Siempre lo intento. Incluso cuando no me sale, lo vuelvo a intentar. Quiero avanzar lo máximo y darle a mi equipo la opción de la mejor jugada dentro del campo. Cuando consigo regatear queda un rival menos para mí y queda uno menos para todo el mundo", concluyó.

