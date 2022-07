El aviso de Courtois tras El Clásico: "Si Benzema no está nos falta algún gol o crear más peligro"

Thibaut Courtois disputó El Clásico al completo, en un día marcado por las pruebas y las rotaciones. El Real Madrid no logró la victoria frente al Fútbol Club Barcelona, pero dejó buenas sensaciones. Todo ello sin un Karim Benzema al que se le echó de menos en la creación de juego y la finalización.

El portero belga analizó el encuentro y destacó que todavía "no se pueden sacar muchas conclusiones" porque apenas "llevan dos semanas entrenando" algunos y otros incluso solo una. "Lo más importante era coger ritmo, empezar con buena intensidad, que otros años no la había", puso de relieve.

"Para ser el primer partido ha estado bien. Lo único, que no hemos tenido gol y ellos han hecho un golazo: la nuestra ha dado en el larguero y la de ellos ha ido a la escuadra", apuntó un Courtois que nuevamente fue clave en el partido con sus paradas milagrosas.

"Sí. Al final el partido se ha vuelto un poco más loco y he estado para parar, sobre todo a Dembélé. Tras la que le he hecho abajo se enfadó conmigo de broma. Me siento muy bien, estoy trabajando muy bien, por eso no fui a la selección, para curarme bien de la pubalgia. Trabajé bien en verano y estoy contento de que en el primer partido haya podido dar un buen nivel", comentó.

Thibaut Courtois, durante El Clásico de Las Vegas Real Madrid

Para Courtois, la derrota es lo menos importante: "En pretemporada no cuenta el resultado. Me acuerdo cuando perdimos 7-3 contra el Atlético y luego le ganamos dos veces y nos llevamos la Liga. Los resultados ahora no dicen mucho. Obviamente preferimos ganar, aquí y ante la afición de Estados Unidos, pero es el primer partido y había que coger ritmo. No nos gusta la derrota, pero tampoco hay que tomarlo dramático".

De Benzema a Hazard

Uno de los nombres que destacó el guardameta merengue es el de Benzema. Y lanzó un aviso sobre lo que debe mejorar el grupo en los duelos en los que no se pueda contar con su '9': "Hemos ganado Liga y Champions con este equipo y tenemos fe, pero si Karim no está nos falta algún gol o crear más peligro. Es el primer partido, no hay que sacar conclusiones. En la Supercopa ya sí que tenemos que estar listos todos".

De Benzema a un Hazard que quiere ser el futbolista importante que fue en el Chelsea: "Depende de dónde le ponga el míster. En Bélgica juega en 3-4-3 y como interior, no de delantero. Entonces depende. Está muy bien. Solo lleva una semana entrenando, pero estoy seguro de que puede aportar mucho al equipo. Habrá que ver cuando vuelva Karim cómo podemos poner el equipo con Eden. Son cuestiones para el míster. Lleva una semana con muchos entrenos y está aguantando bien. Las lesiones son del pasado. El otro día Rüdiger le dio una patada y se levantó".

Por último, se refirió a Rüdiger y la pareja Alaba - Militao: "Son decisiones del míster. Hay que preguntarle a él por qué le ha puesto ahí (Rüdiger en el lateral izquierdo). Es un gran jugador, que lucha, que defiende bien, que trae intensidad... Es el míster quien decide. Hoy ha entrado Rüdiger y es muy bueno. Tenemos muy buenos defensores".

