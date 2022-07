Rüdiger ya se gana a la afición del Real Madrid: carácter, fuerza y una versión renovada

Al fin el Real Madrid volvió a jugar. Las sensaciones tras El Clásico de Las Vegas son agridulces por el resultado, pero se vieron brotes verdes. Y también el estreno de jugadores como Antonio Rüdiger o Aurélien Tchouaméni. El central alemán fue de lo más destacado. Demostró calidad, fuerza y... mucho carácter.

Uno de los momentos de El Clásico que se ha viralizado es la tangana que tuvo lugar antes del final de la primera mitad. Ahí entró Rüdiger a defender a sus compañeros con todo. Protagonizando incluso un particular 'baile' con Araujo, defensa del Fútbol Club Barcelona.

El carácter mostrado por Rüdiger en esa tangana con los culés y que defendiese así a Vinicius, y también al resto de sus compañeros, ha provocado que se meta en el bolsillo al madridismo a las primeras de cambio. Pero, además de por eso, el defensa germano se reinventa para adaptarse a su nuevo equipo y a las directrices que le da Carlo Ancelotti.

[Xavi saca pecho por El Clásico: "A los culés nos encanta ganar al Real Madrid, hemos sido mejores"]

Sobre esto habló el propio técnico italiano tras el duelo ante el Barça: "Me ha gustado mucho en el lateral. No estoy loco y sé que no es su posición, pero es muy inteligente. Puede jugar en esa posición o cambiarse de sitio con Alaba". Ancelotti no quiere romper de buenas a primeras la pareja que tantas alegrías dio a la afición madridista el curso pasado.

Rüdiger, ante Araujo en El Clásico de Las Vegas Real Madrid

De ahí que piensen en una defensa en la que Alaba forme de pareja con Militao y Rüdiger se mueva al lateral izquierdo. Eso sí, pudiendo intercambiar posiciones entre ambos a lo largo de un mismo partido. "Jugará de lateral izquierdo solo por necesidad. No quiero romper la pareja del año pasado" aseguró Ancelotti.

Así las cosas, en principio, Carlo Ancelotti tiene claro que su pareja de centrales titular es la formada por Eder Militao y David Alaba. Esto deja a Antonio Rüdiger sin sitio en lo que se refiere a su posición natural. Pero el ex del Chelsea ha llegado para ser titular a la casa blanca. Físico y aptitudes las tiene. Actitud también la ha derrochado frente al eterno rival.

Ahora solo falta por confirmarse, con más partidos y minutos, que puede hacer un buen papen en el lateral izquierdo. O sí, finalmente, el míster merengue decide dar un giro a su plan inicial, colocando así a Alaba en el flanco izquierdo de la zaga y a Rüdiger como central junto a Militao. Lo positivo... en el Real Madrid hay fondo de armario y distintas fórmulas para una temporada larga y de lo más atípica.

Lectura positiva

Además, el entrenador italiano realizó una lectura positiva de lo visto en El Clásico de Las Vegas: "Buen partido, buena intensidad, sobre toda la primera parte. He intentado poner a los nuevos para que se adapten al juego del equipo. Ha sido un partido igualado. He intentado dar minutos a todos por la condición física. El partido me ha gustado ante un rival muy fuerte".

