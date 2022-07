Las notas positivas para Ancelotti del Real Madrid en El Clásico de Las Vegas

Dos semanas después de comenzar el trabajo en Valdebebas, el Real Madrid puso rumbo a Estados Unidos para dar inicio a la segunda parte de la pretemporada. Al otro lado del Atlántico, tres partidos programados. El primero ante el Fútbol Club Barcelona. El encuentro en Las Vegas se saldó con victoria culé. Pero la derrota no impide sacar algunos brotes verdes en el equipo blanco.

No se consiguió el triunfo, pero sí se pudo ver a Asensio a un notable nivel los minutos que estuvo sobre el terreno de juego. También que Lucas Vázquez sigue un paso por delante de Odriozola o que sin Benzema falta un poco de mordiente en los metros finales. Pero también que la plantilla está compensada prácticamente en todas las posiciones.

Precisamente, esto es algo que quiso destacar Carlo Ancelotti en rueda de prensa: "La plantilla está cerrada, tenemos muchos jugadores. Tenemos una plantilla mejor que la temporada pasada, la intensidad de los entrenamientos ha mejorado...". El técnico italiano parece que quedó satisfecho con lo visto en el Allegiant Stadium de Las Vegas.

Carlo Ancelotti Real Madrid

"Buen partido, buena intensidad, sobre toda la primera parte. He intentado poner a los nuevos para que se adapten al juego del equipo. Ha sido un partido igualado. He intentado dar minutos a todos por la condición física. El partido me ha gustado ante un rival muy fuerte", sentenció el entrenador italiano. Atendiendo línea por línea, estas fueron las noticias destacadas.

Courtois sigue a lo suyo

Si hay un futbolista del Real Madrid que ha demostrado estar tan a buen nivel como con el que acabó la pasada campaña, ese es Thibaut Courtois. El portero belga volvió a ser decisivo y evitó con sus paradas que el resultado fuese más abultado en favor del Barça.

El propio guardameta se mostró satisfecho con su actuación individual: "Al final el partido se ha vuelto un poco más loco y he estado para parar, sobre todo a Dembélé. Tras la que le he hecho abajo se enfadó conmigo de broma. Me siento muy bien, estoy trabajando muy bien, por eso no fui a la selección, para curarme bien de la pubalgia. Trabajé bien en verano y estoy contento de que en el primer partido haya podido dar un buen nivel".

Thibaut Courtois, durante El Clásico de Las Vegas Real Madrid

No pudo evitar el gol de Raphinha, pero sí que frenó a Lewandowski o Kessié. Además de firmar dos buenas paradas a Dembélé y otra más, una mano salvadora, al zurdazo que se inventó Sergiño Dest. Hasta la prensa catalana, la más afín al Barcelona, se rinde a Courtois como el "mejor portero del mundo en la actualidad".

El nuevo Rüdiger

Uno de los detalles del planteamiento de Ancelotti que más sorprendió, tanto al madridista como al rival, fue la introducción de Rüdiger en el once titular como lateral izquierdo. Por el momento, el técnico italiano no quiere romper la pareja formada por Alaba y Militao, que tan buen resultado dio la anterior campaña. De ahí que apueste por este dibujo.

El defensa alemán estuvo bien. De hecho, Ancelotti ha asegurado que le "ha gustado mucho en el lateral". Demostró calidad, poder de adaptación y, más importante, de reconversión. Por no hablar de derrochar personalidad en la tangana que, a la postre, se convirtió en uno de los detalles más comentados de El Clásico.

Rüdiger, ante Araujo en El Clásico de Las Vegas Real Madrid

Las pruebas continúan, pero, de momento, el técnico italiano del Real Madrid se decanta por esta opción con Rüdiger en el lateral zurdo y con Alaba en el centro de la zaga. Cosa que puede cambiar a lo largo del año o incluso en un mismo duelo: "Me ha gustado mucho en el lateral. No estoy loco y sé que no es su posición, pero es muy inteligente. Puede jugar en esa posición o cambiarse de sitio con Alaba. Alaba jugará de lateral izquierdo solo por necesidad. No quiero romper la pareja del año pasado".

En una defensa de tres, Rüdiger ya ha actuado en esa posición en la zaga más escorada a la banda izquierda. Pero nunca antes como lateral, puesto que sí conoce muy bien, de su anterior etapa en el Bayern Múnich, Alaba. Sin embargo, la pareja formada por el austriaco y Militao no quiere tocarla Ancelotti.

Hay centro del campo

De la defensa al centro del campo. En la medular fueron titulares frente al Barça Tchouaméni, Camavinga y Fede Valverde. El 'Pajarito' que se convirtió en 'Halcón' la temporada pasada tuvo en sus botas el gol que hubiese puesto por delante al Real Madrid en el Allegiant Stadium. El disparo del centrocampista uruguayo se estrelló en el palo. Esa fue la diferencia que decantó la balanza. Su gran remate impactó con el larguero, el de Raphinha acabó entrando en la portería de Courtois.

Eduardo Camavinga, en El Clásico de Las Vegas Real Madrid

Detalle que, en esta ocasión, marcó la diferencia. Pero lo que de verdad importa es tantear el estado de los jugadores y las alternativas dentro del mismo equipo. Ancelotti decidió dejar fuera del equipo inicial a Casemiro, Modric y Kroos. Aunque los tres tuvieron minutos en la segunda mitad. Así como un Ceballos que también dejó buen sabor de boca al míster merengue.

El técnico italiano quiso destacar así que quiso "dar entrada a los jóvenes" y que estos "defensivamente" jugaron "muy bien". Sobre todo teniendo en cuenta que "era la primera vez que jugaban juntos". Faltó algo de fútbol sin la 'CMK', pero no velocidad en el juego, buen balance defensivo y mucho físico. Con los veteranos, se tuvo más posesión y se mejoró... pero sin gol.

... y falta Benzema

¿Y quién es el gol en este Real Madrid? Sí, Karim Benzema. El delantero se incorporó a la pretemporada en Estados Unidos. De ahí que se decidiese que no disputaría ni un solo minuto frente al Barça. Aunque Carlo Ancelotti ya ha desvelado su plan con él: "Contra el América jugará 45 minutos y jugará más el día 30, donde probaré el equipo que jugará la Supercopa. No hay nadie en el mundo que pueda reemplazar a Karim".

Marco Asensio, en El Clásico de Las Vegas Real Madrid

Sin Benzema se notó ese morder en los últimos metros. Apenas se disparó a portería contra el Barcelona y tal vez la mejor noticia fue los buenos minutos que cuajó Asensio cuando ingresó en el terreno de juego. De él nacieron las jugadas diferentes para intentar algo distinto ante el eterno rival. Incluso gozó de una ocasión para empatar, pero erró en el disparo.

Asensio, sí. Y eso que todavía no está asegurada su continuidad en el Real Madrid en la temporada 2022/2023. Pero el que no acabó de despegar fue Hazard. El belga no estuvo cómodo. Pero Ancelotti le protegió públicamente: "Puede jugar en muchas posiciones y se tiene que adaptar también a la posición de falso nueve. Necesita minutos para mejorar su condición".

También Courtois: "Depende de dónde le ponga el míster. En Bélgica juega en 3-4-3 y como interior, no de delantero. Entonces depende. Está muy bien. Solo lleva una semana entrenando, pero estoy seguro de que puede aportar mucho al equipo. Habrá que ver cuando vuelva Karim cómo podemos poner el equipo con Eden. Son cuestiones para el míster. Lleva una semana con muchos entrenos y está aguantando bien. Las lesiones son del pasado. El otro día Rüdiger le dio una patada y se levantó".

