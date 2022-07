Ancelotti: "La plantilla está cerrada y es mejor que la pasada temporada"

El Real Madrid acabó con derrota su primer partido de la pretemporada en Estados Unidos. Un gol de Raphinha dejó a los blancos sin opciones. El Clásico finalizó con el 0-1 luciendo en el marcador, pero Carlo Ancelotti estuvo positivo en sus reflexiones, afirmando que la plantilla para la 2022/2023 es mejor que la que el curso pasado conquistó la Supercopa de España, La Liga y la Champions League.

Así las cosas, Ancelotti destacó la intensidad de los suyos: "Buen partido, buena intensidad, sobre toda la primera parte. He intentado poner a los nuevos para que se adapten al juego del equipo. Ha sido un partido igualado. He intentado dar minutos a todos por la condición física. El partido me ha gustado ante un rival muy fuerte".

De inicio, dio entrada a los dos fichajes del verano y también a jugadores más jóvenes: "Hemos sufrido un poco en la salida desde atrás. Está claro que cuando metes a Casemiro, Kroos, Modric es más fácil, pero quería dar entrada a los jóvenes. Defensivamente han jugado muy bien, pero eran la primera vez que jugaban juntos".

[Rüdiger ya se gana a la afición del Real Madrid: carácter, fuerza y una versión renovada]

Precisamente, sobre los 'nuevos' también habló el míster. Más concretamente de Rüdiger y sus intercambios con Alaba: "Me ha gustado mucho en el lateral. No estoy loco y sé que no es su posición, pero es muy inteligente. Puede jugar en esa posición o cambiarse de sitio con Alaba. Alaba jugará de lateral izquierdo solo por necesidad. No quiero romper la pareja del año pasado".

Plantilla cerrada

"La plantilla está cerrada, tenemos muchos jugadores. Tenemos una plantilla mejor que la temporada pasada, la intensidad de los entrenamientos ha mejorado...", reiteró Ancelotti. Un Ancelotti que se refirió a nombres propios como los de Hazard, Asensio, Ceballos o Benzema.

Eden Hazard remata un balón frente a Sergio Busquets durante el Clásico jugado en Las Vegas este 24 de julio EPA/JOE BUGLEWICZ EFE

"Puede jugar en muchas posiciones y se tiene que adaptar también a la posición de falso nueve. Necesita minutos para mejorar su condición", destacó del belga. En cuanto a Asensio y Ceballos, apuntó que no le "molestan", que la "competencia ha aumentado", pero que "lo están haciendo bien". "Es una decisión de ellos", comentó sobre sus respectivos futuros.

El Real Madrid echó de menos a Benzema y Ancelotti reveló el plan con el delantero francés: "Contra el América jugará 45 minutos y jugará más el día 30, donde probaré el equipo que jugará la Supercopa. No hay nadie en el mundo que pueda reemplazar a Karim". Y de un delantero a otro: Mayoral. "Que se entrene y si se merece jugar, va a jugar", afirmó el entrenador italiano.

Sigue los temas que te interesan