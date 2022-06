Wesley Sneijder: "Podría haber sido como Messi o como Cristiano Ronaldo, pero no me apetecía"

La carrera de Wesley Sneijder dio para mucho, el exfutbolista del Real Madrid, ganador de un triplete con el Inter y subcampeón del mundo con Países Bajos, ha repasado en una entrevista su paso por el fútbol. Sin pelos en la lengua, el jugador neerlandés ha contado al periodista Gianluca di Marzio todos los secretos de su vida futbolística.

Cuestionado en ocasiones por su profesionalidad, Sneijder saca pecho cuando habla de su talento, pero reconoce su falta de consistencia: "Podría haber llegado a ser como Messi o como Cristiano Ronaldo. Simplemente, no me apetecía", ha afirmado.

Una carrera en la que sus inicios fueron mucho más que prometedores ya que tras salir de la siempre prolífica cantera del Ajax recaló en el Real Madrid. Sin embargo, tras llegar como uno de los fichajes del verano en 2007, salió del Santiago Bernabéu dos años más tarde con más pena que gloria.

Acabó siendo traspasado al Inter de Milán, donde coincidió con Mourinho y seguramente alcanzó el mejor fútbol de su carrera. De sus cuatro años en Italia el primero destacó por un éxito colectivo sin precedentes ganando el triplete. Estuvo cerca de hacer un año perfecto, ya que ese mismo verano de 2010 fue subcampeón del mundo con Países Bajos y estuvo entre los favoritos para llevarse el Balón de Oro.

Pero la regularidad nunca fue su fuerte, como él mismo reconoce: "Disfruté de mi vida, quizá me tomé alguna copa de vino en las cenas. Leo y Cristiano son diferentes, ellos han hecho muchos sacrificios. Y eso me parece bien. Mi carrera, sin embargo, siguió siendo increíble". Tanto es así que hace apenas dos meses unas imágenes suyas se hicieron virales, en las que aparecía muy fuera de forma tras algo más de dos años retirado.

Una situación que coincide con las declaraciones que ha hecho el propio futbolista en los últimos tiempos, en las que considera que su paso por el Real Madrid no fue mejor por su propia culpa, como reconocía hace unas semanas en ABC:

"Cuando yo estaba bien y me sentía bien, salí algunas veces con mis compañeros y con amigos. Tampoco estaba bien en ese momento con mi vida privada... Entonces, si no estás bien con la familia y en tu vida privada tienes problemas, vas a buscar cosas para ayudarte. Yo pensaba que si tomaba una copa más, no tenía que pensar mucho".

"Pero eso es el principio de algo más duro. Cuando dejas a tu mujer y ves que tu hijo no está cerca contigo como antes, es muy difícil. Yo era muy joven y no pensaba bien como pienso ahora mismo. No viví como una estrella, pero como era jugador del Madrid, aparte del fútbol, las cosas te vienen. Y eso fue lo más difícil. También jugué bien, sobre todo en mi primer año. Después fue más difícil porque estaba haciendo otras cosas... Lo haría diferente si pudiese hacerlo otra vez", añadió.

Un cambio de país y de mentalidad

Sneijder consideró que esos errores se pudieron deber también al cambio de cultura y de país cuando comenzó su periplo en Madrid: "No es que viviese la vida como una estrella, es que yo estaba antes en Ámsterdam y la primera vez que haces un traspaso a otro país te tienes que adaptar a su cultura. Los primeros dos o tres meses fueron complicados".

"Tenía que adaptarme y no es fácil, ni en el fútbol ni la vida. Por ejemplo, fui a un restaurante a las siete, porque en Holanda cenamos a las seis... ¡y no estaba abierto! Cerrado todavía. Son cosas que son diferentes de la vida que yo tenía antes en Ámsterdam. Un club como el Madrid, el más grande del mundo, tampoco es fácil. Hay mucha presión, tienes que estar a tope todos los días y en todos los partidos. Entonces, son cosas que no te ayudan mucho a adaptarte", sentenció.

