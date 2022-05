Fabinho se lesiona con el Liverpool a dos semanas de la final de la Champions ante el Real Madrid

Saltan las alarmas en el Liverpool. Durante el partido que enfrentó este martes al Aston Villa con el conjunto red, Fabinho tuvo que abandonar el terreno de juego antes de tiempo lesionado. Esto a falta de cuatro días para la final de la FA Cup frente al Chelsea y a 18 de la finalísima de la Champions League contra el Real Madrid.

El centrocampista, pieza muy importante en los planes de Jürgen Klopp, se retiró lesionado antes de cumplirse la media hora de encuentro. Eso sí, Fabinho, aparentemente aquejado de un problema muscular, pudo abandonar el césped por su propio pie.

Fabinho se echó las manos a los isquiotibiales después de protagonizar una acción con Philippe Coutinho. Su lugar en el once del Liverpool fue ocupado por Jordan Henderson. Las imágenes no dejaron de ser llamativas después de que el centrocampista no pudiese evitar las lágrimas al sentir que se había lesionado.

Fabinho, en acción con Philippe Coutinho en el Aston Villa - Liverpool Nick Potts / PA Wire / dpa

Ahora el Liverpool tendrá que esperar a los pertinentes exámenes médicos para conocer el alcance de la lesión del centrocampista. Lo que se antoja muy complicado es que llegue a la final contra el Chelsea de la FA Cup. Otra cosa es la Champions League. Quedan algo más de dos semanas y dependiendo del pronóstico, podrá estar o no disponible para Klopp.

Enfermería blanca

Mientras que el otro finalista de la Champions, el Real Madrid, cuenta en su plantel con varios jugadores que vienen arrastrando molestias físicas en los últimos días. Sin embargo, la mejor de las noticias la dio Hazard este mismo 10 de mayo. El belga se ha incorporado a los entrenamientos en Valdebebas y, si no pasa nada antes, estará apto para luchar por la 'Orejona' en el Stade de France de París.

