Ancelotti: "Bale no está distante, es que no se puede mover"

El Derbi madrileño se juega este domingo (21:00 horas). El Real Madrid visita al Atlético a cuatro jornadas del final de una Liga de que ya es campeón y con la mente puesta en la final de la Champions League. Los rojiblancos todavía se juegan no caer a Europa League para el próximo año, por lo que la emoción está asegurada.

Carlo Ancelotti atendió a los medios de comunicación el día antes del Derbi. El italiano, aún con el subidón de la épica remontada contra el Manchester City, habló del partido de este domingo, pero también de la Champions y el resto de actualidad que rodea al conjunto madridista.

Cómo está el equipo

Está bastante bien, con algunas dudas pero hemos tenido dos días de descanso y el once lo voy a pensar mañana. Sacaremos al mejor equipo y lo único seguro es que va a jugar Lunin. Alaba y Hazard no llegan, la baja de Bale e Isco".

Plan previo a París

Estos cuatro partidos de Liga nos vienen bien porque podemos mantener la dinámica y el ritmo de juego. Vamos a respetar la competición y jugamos contra equipos que se juegan mucho. Hay que respetar esta camiseta y vamos a dar el máximo.

El pasillo

Los italianos no estamos acostumbrados a esto, cada uno que haga lo que siente y tenemos que respetarlo. Es un club vecino, amigo, respetamos a todos. Si lo hacen bien, si no también.

Carlo Ancelotti celebra en el Santiago Bernabéu el pase a la final de Champions Europa Press

Cómo es Carlo

Un hombre tranquilo, me gusta mucho lo que hago. Me gusta disfrutar de la vida, no estoy obsesionado con el fútbol. Me gusta el fútbol, pero sin obsesión. Tengo la suerte de trabajar en un mundo que me gusta.

Ausencia de Bale en las celebraciones

No hay distancia con el vestuario. Todos tienen cariño a Bale y él a ellos. No estuvo porque no se podía mover. A mí me pasó, cuando se te bloquea la espalda. Si está bien, se entrena como nosotros. No es que esté distante, es que no se puede mover.

¿Su mejor temporada?

Nunca he llegado a este tramo en una situación así. Vaya semana hemos pasado, con la Liga y con meternos en la final. Para completar, sería bueno ganar el 28 de mayo, lo vamos a intentar. Sería la mejor temporada de mi carrera.

Lo mejor de la plantilla

La primera calidad de este grupo es la humildad, aquí no hay jugadores arrogantes, no es un defecto porque a veces ayuda, pero es un equipo con jugadores humildes y nadie piensa que es más importante que el otro. Y ni siquiera cuando juegan poco tiene esa actitud de humildad cada día y después el peso de la camiseta cuenta mucho.

Retirada tras el Madrid

Si todo va bien, me quedaría hasta los 80. Si no me vuelvo loco. Cuando pare con el Madrid puedo plantearme parar. Encontrar, además, un club mejor que este va a ser complicado. Cuando el Madrid se canse veremos, pero no tengo problemas porque tengo que hacer muchas cosas después.

Su hijo Davide

Es un hijo, lo primero, y un asistente. Ha aprendido mucho para mostrar que no está aquí porque es mi hijo. Es humilde, serio, profesional, controla los pequeños detalles. Mi cuerpo técnico es joven y me ayuda, ellos ponen en la mesa algo que debemos estudiar, preparar. Me ayuda mucho a pensar en todo lo que puede pasar.

Nada mejor que el Madrid

Sí, no creo que haya clubes más grandes. Terminar tu carrera en el Madrid sería acabar de la manera mejor. Quiero quedarme muchos años, ganar muchos títulos, pasármelo bien, disfrutar de la ciudad y del club. Y después hacer otra cosa: ser marido, abuelo, aficionado... Hay muchas cosas.

Mejoría de Carvajal

Ha sufrido mucho con sus problemas musculares, ha sufrido para llegar a su mejor versión. Tiene mucho carácter, no podía dar el 100%, pero siempre ha aguantado. Es fundamental en la plantilla. Nadie bajó los brazos, los primeros los jugadores, como Carvajal o Nacho, para ellos la camiseta es muy importante. Ahora Carvajal es muy importante, nos ayuda muchísimo. Con su personalidad.

Su segunda juventud

Se puede decir, sí. Disfruto en todos los momentos de mi carrera. En Nápoles, en el Everton, también. El Madrid es el Madrid, es una luna de miel que sigue. La dije en diciembre y estamos en mayo. Seguimos, es una luna de miel larga.

Futuro de Ceballos

Ya he hablado con él y sabe muy bien lo que pensamos todos de él y tiene que tomar la mejor decisión para él. Está todo muy claro para él y cada uno tiene que tomar sus decisiones y si se queda, encantado.

El pasillo, ¿una humillación?

Como he dicho, si lo hacen perfecto. Si no, nuestro respeto para el Atleti sigue en lo más alto.

[Más información: Simeone: "¿No hacer el pasillo? Respeto al Real Madrid, pero mucho más a nuestra gente"]

Sigue los temas que te interesan