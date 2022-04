Martin Odegaard quiere llevar a Erling Haaland al Arsenal: "No sé lo que hará, pero..."

El futuro de Erling Haaland sigue en boca de todos. También en la de sus compañeros de selección. Martin Odegaard ha hablado sobre el futuro del delantero, todavía en el Borussia Dortmund. Mientras todos los focos colocan al Manchester City como el ganador de la pelea con el Real Madrid, el exjugador blanco da pistas sobre donde puede estar el futuro del jugador de fútbol noruego. Eso sí, también se lo pide para su Arsenal.

Aunque tienen una relación cercana, Odegaard admitió que no sabe demasiado sobre los planes de futuro de Haaland. En tono de broma sugirió que el delantero debería mudarse al Arsenal si se marcha a Inglaterra. "Es un tipo divertido. Un buen amigo mío y un gran jugador. Veremos qué hará. No lo sé, pero, si viene a Inglaterra, tiene que venir a nosotros, ¡por supuesto! No sé lo que hará, no hemos hablado demasiado al respecto", sentencia el centrocampista en el canal de YouTube 'Stadium Astro'.

Odegaard dijo que cree que Haaland podría tener éxito en cualquier lugar en el que decida jugar su fútbol: "Sé que tiene mucha gente tratando de preguntarle y decirle qué hacer y yo no quiero hacer eso. Entonces, veremos qué sucede. Es una bestia. Es fuerte, es rápido y creo que lo tiene todo. Entonces, creo que puede jugar en todas las ligas, en todos los países para ser honesto". No le vendría mal a su equipo este año para asegurar su entrada en la Champions League.

El Borussia Dortmund perdía el pasado sábado la Bundesliga después de caer en casa del Bayern Múnich donde el delantero ha jugado muy discreto. El noruego volvió a dejar la sensación de que arrastra problemas físicos. Mientras tanto, la cúpula del equipo de la cuenca del Ruhr dejaba caer que el destino del jugador de fútbol nórdico será Inglaterra. Lo hizo en boca de Michael Zorc, el director deportivo. "¿Irse a la Premier League? Eso no nos sorprendería del todo", sentenció.

Eso sí, desmintieron unos días antes que hubiera cualquier acuerdo cerrado ya con el Manchester City. Sebastian Kehl, el director del área de licencias de la entidad aurinegra, aclaraba su situación. Con un "no" rotundo, desmentía que los Citizen hayan comenzado el asalto para hacerse con los servicios del internacional noruego. Desde el entorno del futbolista nórdico también se ha desmentido que el Real Madrid esté fuera de la pelea: "NO ES VERDAD que el Real Madrid esté fuera de la carrera para hacerse con Erling Haaland".

Cansados

El ruido no cesa y en Alemania lo tratan con cierto hartazgo. Da voz a la incomodidad que impera en el país germano Dietmar Hamann, exfutbolista del Bayern Múnich y actualmente analista en Sky. "Creo que no solo los aficionados, sino también el equipo y el club están molestos por el circo. En el Dortmund, los jugadores marcarán goles incluso sin Haaland. Eso siempre fue así. De hecho, creo que ayudará al Dortmund a corto o medio plazo si Haaland ya no está", explicó.

[Más información: El Borussia Dortmund responde si el futuro de Erling Haaland está en la Premier League]

Sigue los temas que te interesan