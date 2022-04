El PSG presenta un gran acuerdo de patrocinio para la próxima temporada sin contar con Kylian Mbappé

El PSG está copando la actualidad en Francia en las últimas horas después de la publicación de un nuevo acuerdo empresarial para la próxima temporada. El conjunto galo ha llegado a un pacto con la compañía GOAT y que entrará en vigor el curso que viene. Sin embargo, más allá de este éxito empresarial, la noticia ha estado en cómo ha promocionado el club dicha unión.

Lo normal en estos casos es tirar de la imagen de los mejores jugadores de la plantilla. Sin embargo, el PSG no ha podido hacer eso porque su mayor estrella no estará el próximo año en el Parque de los Príncipes. Y eso es lo que principalmente ha llamado la atención de este acuerdo. No estaba la esperada imagen de Kylian Mbappé.

Sí estaban otros grandes nombres del equipo como son Leo Messi o Neymar, pero no así el joven francés, quien es el gran protagonista del mercado con esa inminente llegada al Real Madrid en cuanto finalice su contrato el próximo 30 de junio. Y eso es lo que han pensado unos, y lo que han confirmado otros, al ver que Mbappé no estaba en la nueva promo de la entidad parisina que preside Nasser Al-Khelaifi.

A pesar de las dubitativas palabras de Kylian en los últimos días y de las grandes presiones que se están ejerciendo desde París y también desde Qatar, este tipo de hechos confirman que Mbappé está cada segundo que pasa más lejos de renovar con los parisinos. Y es precisamente por eso por lo que no puede aparecer en este tipo de promos.

La justificación del PSG

De hecho, no lo puede hacer ni siquiera por motivos legales, ya que no se permite al club involucrar a futbolistas en este tipo de actos al no tener contrato para el momento en el que se hace efectivo el acuerdo. Como Mbappé de momento dejará de ser jugador del PSG el próximo 1 de julio, no podía aparecer en este evento en el que el PSG se une a la empresa GOAT en un gran acuerdo para ambas partes.

Junto a Messi y Neymar sí aparecen en este anuncio otros jugadores como Marco Verratti, 'Gigi' Wijnaldum o Achraf Hakimi. Y todos ellos, a partir de la próxima temporada, llevarán en las mangas de sus camisetas la publicidad de la conocida empresa GOAT. Se trata de una grandísima plataforma de estilo de vida saludable de las llamadas de nueva generación y que se convertirá en el patrocinador principal del conjunto parisino.

Por ello, su nombre ganará importancia a partir de la próxima temporada tanto en las equipaciones del equipo como en el propio estadio del Parque de los Príncipes. Mientras en el PSG justifican la ausencia de Kylian por las condiciones actuales de su contrato, es una prueba más que evidente de que el equipo galo tendrá que afrontar la nueva temporada sin poder contar con su actual estrella, la cual volará al Santiago Bernabéu en cuanto tenga vía libre.

