Carlo Ancelotti vuelve al banquillo del Real Madrid con este once: alineación de gala ante el Chelsea FC

El partido de ida de los cuartos de final de la Champions League ya conoce a sus protagonistas. Sobre el césped de Stamford Bridge estará Carlo Ancelotti después de que diera negativo por fin en la prueba de la Covid-19 confirmando que ha superado su contagio. El italiano ha sido responsable de elegir los once jugadores que saltarán al campo esta noche que ya saben quién partirá como titular. El técnico transalpino no sorprende con su elección y saldrá con el once de gala.

Para el partido, por parte del equipo blanco son baja Eden Hazard, Isco Alarcón y Luka Jovic. Mientras que, en lo que se refiere al último partido de la máxima competición del fútbol europeo, regresan Ferland Mendy y Casemiro. El lateral francés y el mediocentro brasileño se perdieron la vuelta contra el Paris Saint-Germain en el Santiago Bernabéu. Tanto el francés como el brasileño cumplieron ciclo de amonestaciones. Eder Militao es ahora el apercibido para la vuelta.

Todos ellos formarán parte del once titular del Real Madrid en Londres. Los defensas completarán la línea de cuatro de la zaga junto a Dani Carvajal y David Alaba. El lateral derecho español fue suplente en el último duelo liguero de los merengues y ya se perdió el encuentro de la pasada temporada en Stamford Bridge. Por detrás de la línea de cuatro en defensa, el de siempre. Thibaut Courtois volverá a estar bajo los tres palos. Por delante comenzaban las dudas que Ancelotti ha despejado.

Desde la victoria en Vigo, mucho se ha especulado con la posible titularidad de Fede Valverde en Stamford Bridge; de la posible suplencia de Toni Kroos a que dé un paso adelante para jugar en el tridente de ataque, cuando se esté en situación ofensiva, o que dé un paso atrás, cuando toque defender. Finalmente, la medular la conformarán el alemán, junto a Luka Modric y Casemiro. La 'CMK' es inamovible para Carlo.

El ataque

El uruguayo estará en el tridente ofensivo. Karim Benzema y Vinicius Júnior son fijos. Si hay dos jugadores que han destacado en lo que va de temporada, por rendimiento y regularidad, uno es el francés y el otro es Courtois. El '9' blanco es, actualmente, uno de los mejores futbolistas del mundo. Si es que no es el número uno hoy por hoy. Ya ha firmado más goles que nunca en el Madrid en una sola temporada y quiere seguir aumentando sus registros como con el hat-trick ante el PSG.

Solo bailaba el extremo derecho y Ancelotti se ha decidido definitivamente por Valverde. Los 'sacrificados' así serían tanto Marco Asensio como Rodrygo Goes y Gareth Bale. El galés, aunque está en la convocatoria, había sido descartado en la previa por su agente Jonathan Barnett. El brasileño también tendrá que esperar en el banquillo y será un revulsivo para la segunda mitad del que seguramente tirará Carlo Ancelotti.

