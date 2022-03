La cacería a Vinicius en La Liga: datos y pruebas que demuestran por qué es una víctima de los rivales

La escena se repitió en Mallorca: Vinicius Jr. (Brasil, 2000) siendo objeto de una encerrona de los rivales a base de patadas y provocaciones. El brasileño del Real Madrid fue el futbolista que más faltas recibió otro partido más y una dura entrada de Pablo Maffeo casi le cuesta una fea lesión. En el campo, sin embargo, se le trató como victimario y no como víctima.

Se ha vuelto costumbre. Pegarle a Vinicius sale más barato que hacerlo a otros. De la escuela del jogo bonito carioca, los oponentes se toman más licencias para frenar sus acometidas en ataque y el Real Madrid denuncia que no se le protege como se debiera. En el foco está el estamento arbitral, que ha de ser el que ponga freno al aumento de las hostilidades que le llegan al delantero desde el campo y desde las gradas.

La realidad con Vinicius ha cambiado esta temporada, la de su explosión. Ahora es uno de los futbolistas más temidos del campeonato (14 goles y seis asistencias) y eso ha degenerado en una cacería que históricamente han sufrido otros talentos como Neymar, Messi o Cristiano Ronaldo. Los datos son objetivos y demuestran lo que sufre el ex del Flamengo esta temporada. Es el segundo jugador de La Liga que más faltas recibe: 65.

El desglose de las faltas cometidas sobre Vinicius revela que solo ha habido un partido en lo que va de Liga, de los que ha jugado, en el que no se señalara una pena sobre él: en la ida contra el Mallorca, precisamente. En la vuelta, este lunes, le cayeron cuatro (destacando la de Maffeo), Ángel le agarró del cuello y hasta recibió insultos racistas por parte de la afición bermellona.

El de Son Moix no ha sido el partido en el que más faltas recibió Vinicius esta temporada. Fue ante el Barça, su próximo rival de Liga, en el Camp Nou, donde hasta seis veces le 'cazaron'. Allí también se vio una excesiva violencia de jugadores como Jordi Alba hacia él y se repitió la escena de los gritos discriminatorios desde la grada. El siguiente en la lista es el del Villarreal en el Bernabéu, con cinco, aunque no se contabilizan las dos agresiones (de Albiol y Parejo) que sufrió durante el juego y que no fueron penalizadas de ninguna forma.

En el museo de los horrores de este curso en el que entra la patada de Maffeo y ya estaban las agresiones del Villarreal, se 'cuelgan' otras imágenes recientes: el manotazo de Balliu, del Rayo, en la cara de Vinicius (26 de febrero) y, aunque en ese caso fuera Supercopa, los dos golpes que recibió de Busquets y Dani Alves en el último Clásico (12 de enero) y que quedaron impunes.

Casi cada visita de Vinicius a un estadio de La Liga se ha convertido en un infierno para él. A sus 21 años, pareciera como si los equipos del campeonato español buscaran contrarrestar el talento del brasileño intentando intimidarlo. Además de los campos ya mencionados, en San Mamés se le ha recibido en dos ocasiones (Liga y Copa) con pitos desde las gradas y provocaciones en el campo. Rojiblancos como Vencedor o Dani García llevaron al límite a Vinicius, obligado a curtirse en escenarios así.

Fekir y Joao, como Vinicius

Solo Nabil Fekir, futbolista del Real Betis, recibe más faltas esta temporada en La Liga que Vinicius: 67 a 65. El centrocampista francés es otro jugador al que se pide mayor protección, pero en su caso se da que también es el quinto jugador que más infracciones comete: 50. El brasileño, en cuanto a repartir, queda lejos con 23 faltas cometidas.

Mención honorífica para Joao Félix, que ha recibido 50 faltas y es de largo el que mayor media tiene por minutos: una falta cada 20,6'. Fekir y Vini tienen una media de cada 32,2' y 32,6', respectivamente.

De las faltas cometidas (y señaladas) a Vinicius han sido amonestadas 13, una de ellas con roja directa. La expulsión directa fue para Monchu, del Granada, que en Los Cármenes propinó al delantero madridista una patada fuera de lugar que recuerda por su intensidad a la de Maffeo de este lunes. Martínez Munuera, a diferencia de Sánchez Martínez en Mallorca, sí sancionó con el máximo castigo al infractor.

Otras dos amarillas provocadas por Vinicius son fruto de sus cara a cara con Vencedor y Ángel, citados anteriormente. En ambos casos también vio la cartulina el brasileño, que solo una de las seis que ha visto en Liga ha sido por cometer una falta (ante Elche). Las otras tres son por causas varias: celebrar un gol con la granda (Celta), seguir la jugada con la acción parada (Valencia) y una protesta (Villarreal).

La Liga vuelve a tener una estrella que endulza el juego con su habilidad y desborde bajo el patrón brasileño. Ahora hay que cuidarla. A Vinicius le caen injustamente reproches como 'piscinero', pero sabe defenderse bien. A veces responde con bailes, por ejemplo, pero ese es otro debate. Hay motivos para preocuparse por la corriente de violencia de la que es víctima la perla del Real Madrid, que lo sufre desde dentro y fuera del campo.

