Los ultras del PSG dan un respiro antes de enfrentarse al Real Madrid en la Champions League

Se frenan las protestas del Collectif Ultra Paris contra la dirección del Paris Saint-Germain. El principal grupo de aficionados radicales del PSG no tiene previsto manifestar su descontento este martes ante el Real Madrid en la ida de los octavos de final de la Champions League. Aún así, han mandado un aviso a los jugadores y a la entidad entera desde sus redes sociales. En el Parque de los Príncipes, todos irán a una ante la importancia de la cita.

Después de que Mauricio Pochettino pidiera a la afición más radical que cesaran los pitidos y que todos fueran a una para la eliminatoria de la máxima competición continental, parece que las aguas van a volver a su cauce aunque solo sea por este partido. Los ultras darán todo para apoyar al equipo parisino contra el club merengue, pero no todo quedará olvidado. El CUP sigue considerando que la entidad ya no defiende las mismas ideas que ellos.

Si bien no está previsto ningún movimiento de protesta al margen del recibimiento antes de enfrentarse al Real Madrid, los aficionados radicales no olvidan que los jugadores no acudieran a saludarlos al término del partido liguero ante el Rennes. Este lunes, el Collectif Ultras Paris difundió un mensaje que parecía una advertencia destinada a los jugadores y a la dirección: "Estamos detrás de vosotros, ¡pero siempre defenderemos la institución! ¡Vamos París!".

Una buena actuación y una victoria en esta ida de octavos de final de la Champions League podrían ayudar a Mauricio Pochettino a aliviar las tensiones con la afición. En caso de desilusión deportiva, podrían crecer las críticas sobre el técnico y sus jugadores. "Nos vamos a enfrentar a uno de los mejores clubes del mundo, si no al mejor. Pero tenemos confianza en nosotros y lucharemos para ganar", defendía el argentino.

La inestabilidad se ha instalado en el PSG antes de la eliminatoria de la Champions League frente al Real Madrid. La eliminación de la Copa de Francia fue caldo de cultivo para que se produjera una división entre la afición y la dirección del club. Una temperatura que no ha bajado a pesar de las últimas victorias ante el campeón de la Ligue-1 de la temporada pasada, el Lille, y el Stade Rennais. Los ultras, los mismos que Nasser Al-Khelaïfi readmitió, están hartos de su gestión y meten mucha presión al equipo de Mauricio Pochettino.

El Collectif Ultra Paris, el grupo de aficionados más radicales del conjunto galo, expresó su "hartazgo" por la situación de la entidad en un comunicado de prensa publicado en Twitter hace una semana. En esta carta, los ultras muestran su oposición a la filosofía del club que "apila las estrellas como niños mimados" y que muestra obsesión por "la venta de camisetas". Los franceses han cuidado especialmente a estos seguidores que ya han proferido varias amenazas a jugadores esta temporada.

