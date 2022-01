El PSG trata de convencer a Kylian Mbappé: el nuevo contrato para evitar su fichaje por el Real Madrid

En Francia ya avisan de una nueva propuesta de renovación a Kylian Mbappé. El jugador galo termina contrato con el Paris Saint-Germain en el mes de junio de este 2022 y sigue sin ampliar su contrato. Leonardo y Nasser Al-Khelaïfi habían llevado a cabo una estrategia de larga duración hasta ahora, pero la clave para conseguir que el delantero se quede y no se marche al Real Madrid, cuestión que está prácticamente hecha, pasaría por ofrecerle una vinculación más corta.

Telefoot ha trazado una nueva arista en el culebrón Mbappé. Julien Maynard explica para la televisión gala que existen contactos entre el entorno del jugador y el PSG con una nueva oferta de renovación. Esta sería una prolongación de su contrato más corta de lo que se había hablado hasta ahora. El futbolista ha rechazado en varias ocasiones a la entidad parisina, pero no tiran la toalla y le ofrecen una gran cantidad de dinero en un plazo más corto.

El plan viene directo desde Catar. El país quiere asegurarse tener a una de las figuras del mundo del fútbol, como mínimo, hasta que se dispute el Mundial de este próximo invierno. Es una manera de demostrar su fuerza en el deporte. Quieren vender que la nación tiene capacidad para tener a los mejores en un club con Neymar, Leo Messi y Mbappé, así como organizar la competición que centrará los focos durante un mes en los estadios que han construido.

INFOS TELEFOOT 100% PSG



- Discussions pour une courte prolongation de Mbappé !

- Marquinhos va prolonger d’au moins 2 saisons !

- Paris prospecte au milieu. Objectif dégraissage cet hiver



Toutes les infos de @JulienMaynard sont dans votre Telefoot Mercato du jour ! pic.twitter.com/7MUFjdEstD — Téléfoot (@telefoot_TF1) January 14, 2022

No es una cuestión de dinero, si no de la voluntad de Mbappé. El jugador ha dejado claro muchas veces que lo único que quiere es estar feliz haciendo lo que más le gusta hacer. En las últimas semanas ha vivido varios episodios de violencia, verbal principalmente, que le han producido un desencanto muy grande. París se empieza a poner en su contra. No deja de ser el lugar donde nació, pero lo primero para el delantero es cumplir sus sueños.

Las metas

La primera es conseguir el trofeo de la Champions League. Es su gran anhelo desde que comenzó su carrera en el mundo del fútbol. Mbappé llegó a la final del torneo en 2020, pero sucumbió ante el Bayern Múnich. En esta temporada tiene un reto muy importante por delante. Compartiendo protagonismo con Messi, se cruza el Real Madrid en los octavos de final. El que puede ser su futuro club será la primera piedra en el camino para conseguir el objetivo.

La entidad merengue puede dejarle fuera de su objetivo a las primeras de cambio, algo que podría acelerar su decisión. Ha aplazado cualquier cuestión de su futuro a lo que suceda tras esta eliminatoria. De momento, el Real Madrid sigue paciente y no firmará el acuerdo que ya podría rubricar hasta el verano. El PSG sigue haciendo intentonas para evitar lo inevitable: que los merengues cuenten con la gran promesa del mundo del fútbol en sus filas.

[Más información: El Real Madrid se lleva la batalla del futuro: la peor noticia para el proyecto del Barça]

Sigue los temas que te interesan