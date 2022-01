Los secretos de la moral del Alcoyano contra el Real Madrid: de José Juan a su humilde presupuesto

La cita con la Copa del Rey siempre deja eliminatorias donde varios clubes humildes se llenan de protagonismo durante varios días. El Club Deportivo Alcoyano ya demostró que no es lo único a lo que aspiran la temporada pasada. Después de eliminar al Real Madrid de Zinedine Zidane y hacer gala al dicho sobre su moral, el de Carlo Ancelotti la vuelve a poner a prueba. El aviso del 2021 hace que el equipo merengue llegue más preparado, pero los de Alcoy no renuncian a dar otra vez la campanada.

El 20 de enero de 2021 se abría una nueva leyenda para el mito del dicho "tienes más moral que el Alcoyano". La primera hablaba sobre un partido precisamente de Copa en el que el árbitro pitó antes de que llegase el minuto 90 para frenar la sangría en el marcador. Otra versa sobre un partido en el que los alicantinos perdían 13-0, pero no dejaban de correr confiando en la remontada. La que se vio hace casi un año tuvo un responsable principal: José Juan Figueras.

El portero de 42 años del Alcoyano fue determinante y, por ello, se convirtió en el gran protagonista. El acoso del Real Madrid en el tramo final, tanto con empate en el marcador como cuando llegó el tanto en la prórroga de su equipo, fue continuo, pero José Juan se convirtió en un gigante para provocar el 'Alcoyanazo'. "No sabemos bien lo que hemos hecho", decía al día después de conseguir la tremenda hazaña en palabras a EL ESPAÑOL.

José Juan Figueras, el guardameta del CD Alcoyano. AFP7 / Europa Press

El mismo guardameta estará bajo palos para el encuentro de este miércoles. La entidad llega con algo más de presupuesto que el año pasado, pero la cantidad sigue siendo humilde y muy distanciada de las multimillonarias cuentas que tiene la entidad merengue. Apelarán a los resultados que le tienen alejado de los puestos de descenso en el Grupo 2 de la Primera RFEF, cumpliendo con el objetivo a mitad de temporada, y a esa historia romántica con este torneo que escribieron hace un año.

La épica por bandera

En la edición de la temporada pasada también llevaron al límite a un Athletic Club que terminó remontando un encuentro que se le había puesto cuesta arriba en los octavos de final. No se puede decir que los equipos de Primera son su fetiche solo por el resultado con el Real Madrid, porque ya en esta edición han eliminado al Levante. Lo hicieron en la tanda de penaltis después de que el encuentro acabase con 3-3 en el marcador.

El Collao, en sus 100 años de vida que cumplió el último verano, está preparado para sufrir y darle a su equipo ese plus que consigue con su afición. La temporada pasada no pudo gozar de esa gesta por culpa de la situación de la pandemia, así que tendrá una razón más para empujar a su equipo a una nueva humillación para el Real Madrid. El regalo de las camisetas que le ha hecho la plantilla merengue no amilanará a los hombres del Deportivo.

Los de la moral

De los héroes de la cita de la temporada pasada solo quedan dos: José Juan y Juanan. Solbes, el autor del tanto de la igualada, se marchó al Hércules. El corto presupuesto de la entidad alicantina no permite grandes derroches, así que no se puede hablar de refuerzos de categoría. Aún así, uno de los que tiene la vitola de serlo es Mourad Daoudi. El jugador cedido por el Elche e ha destapado como el gran goelador al sumar siete tantos en lo que va de campaña.

Vicente Parras fue el encargado de obrar la proeza la temporada pasada. El técnico de 46 años siempre ha desarrollado su actividad en las categorías más humildes tras salir de la cantera del Elche. Es de la tierra, tiene los pies en la tierra y una ilusión muy grande de repetir lo conseguido hace un año. "Hemos ganado en confianza porque ya hemos eliminado a tres equipos de Primera y no es casualidad. Tendremos opciones de competir".

Con una ampliación de capital solicitada para aumentar en un millón de euros el presupuesto de la entidad y los 250.000 euros de ingresos que espera recibir tras la visita del Real Madrid, el Alcoyano busca más que la anécdota económica para seguir relanzando este club. Se espera un lleno total en El Collao con 4.500 personas para vivir una mágica noche de Reyes Magos en la que los del Deportivo esperan un buen regalo en forma de un segundo 'Alcoyanazo'.

[Más información: José Juan y el Real Madrid, David y Goliat en Copa del Rey: un desafío aún más grande para el Alcoyano]

Sigue los temas que te interesan