Haaland y el Borussia Dortmund acuerdan una fecha para anunciar su futuro

En Alemania se está muy pendiente de lo que ocurre con el futuro de Erling Haaland y este miércoles se ha desvelado un detalle muy importante. El Borussia Dortmund ha puesto una fecha límite al delantero noruego para que decida qué hará la próxima temporada. El Real Madrid y el resto de interesados en su contratación toman nota y marcan una semana en rojo en el calendario.

El Dortmund, que no renuncia a quedarse con Haaland una temporada más, ha llegado a un acuerdo con el jugador para que este comunique su futuro antes de finales del mes de febrero. Es decir, quedan dos meses para que el club alemán sepa, definitivamente, si su estrella cambia de aires en verano.

Es lo que adelanta el diario Bild, que informa del deseo del Dortmund por conocer cuanto antes las intenciones de Haaland. Las cartas están sobre la mesa y el ariete nórdico deberá decidir si buscar un nuevo equipo a partir de junio o aceptar una renovación con el club alemán que le doblaría el sueldo una temporada para salir en 2023 por un gran traspaso.

Erling Haaland, durante un partido con el Borussia Dortmund. REUTERS

En el Dortmund trataran de convencer en enero a Haaland de que renueve, pero no será sencillo. Para el equipo de la Bundesliga es clave que siga un año más y no solo por el plus en lo deportivo que significa contar con un delantero así en sus filas. El actual contrato del noruego expira en 2024, pero desde este verano tiene una cláusula de rescisión que oscila entre 75 y 90 millones de euros.

El sueño del Real Madrid

Y en el resto de Europa toman posiciones. El Real Madrid es el club al que todos colocan en la pole por su fichaje tanto por el deseo del futbolista como la capacidad del club blanco de llevar a cabo esta operación paralelamente a la de Kylian Mbappé. El periodista italiano Di Marzio reveló esta semana que Haaland ya había comunicado a Raiola que si primera opción en la entidad madridista, además de preferir La Liga a otras competiciones como la Premier League.

Por detrás, aparecen otros equipos. El Barça lucha para evitar que el Real Madrid junte a las dos grandes estrellas del presente y el futuro, pero su economía aprieta cada desembolso hasta el punto de no poder inscribir, de momento, a un Ferran Torres por el que pagarán 55 millones fijos. En la Premier, el Manchester City es el que tiene más fuerza para su fichaje, mientras otros como PSG o Bayern Múnich se van cayendo de la pelea.

