La Liga de Karim Benzema y Vinicius: claves en 28 puntos de los 42 que lleva el Real Madrid

Golpe a La Liga del Real Madrid. Los de Carlo Ancelotti se han exhibido frente al Atlético de Madrid en un derbi de la capital de España que no tuvo mucha historia. Siempre que lo intentó el conjunto de Diego Pablo Simeone, apareció Thibaut Courtois. Los blancos fueron superiores y con la pareja del año siendo protagonista. A Karim Benzema solo le hicieron falta 45 minutos para exhibirse. Este domingo Vinicius Júnior fue el asistente más que el regateador, pero dio los dos pases que terminaron con el balón dentro de las redes.

La capacidad de estos dos jugadores para ser determinantes en esta temporada es el principal signo de evolución de Ancelotti. El francés ya había sido el mejor durante la última Liga blanca, igual que en la temporada pasada en la que no pudo alzarse con el título. Este año se ha sumado el joven brasileño que por fin rompe en estrella. Si los merengues tienen a 13 puntos al Atlético y a 18 al Barça es por el gran rendimiento de Benzema y Vinicius.

El brasileño le puso en el borde del área el balón al galo para que hiciera el primer tanto del partido. Salió muy fuerte el conjunto rojiblanco, pero gracias a ellos empezó a acularse. En los dos tantos la constante fueron las jugadas a la contra. En el tanto de Benzema fue el propio jugador galo el que la empezó. Vinicius la continuó y asistió. En la segunda, tras el robo, también supo tomar la mejor decisión para poner en ventaja a Asensio.

Vinicius, tras una ocasión de gol REUTERS

La Liga es de estos dos jugadores, muy bien acompañados por Courtois. El Real Madrid domina en las dos áreas gracias a ellos. La determinante es en la que tú marcas los goles, un problema que se achacaba a la plantilla en años anteriores. Pero ahora parece cosa de niños. Vinicius y Benzema están acercando a una velocidad insospechada al Real Madrid hacia el título de Liga. Algunos ya se lo dan antes de acabar el 2021.

Líderes de La Liga

El dominio de estos dos jugadores se puede ver en sus números. Los dos futbolistas que lideran la tabla de goleadores son Vinicius, con 10, y Benzema, con 12. Los que están en lo más alto de la clasificación de máximos asistentes también son ellos con la inclusión de Óscar Trejo el francés lleva 7 y el brasileño cuatro. Están dominando el campeonato con puño de hierro, jugando muchos entre ellos y demostrando que son los más diferenciales de esta 2021/2022. Ancelotti explicaba este domingo lo diferente que le pide a Vinicius.

"Yo creo que está mejorando él solo. No le hablo mucho porque no tengo mucho que decirle. Lo que sí le digo es que tiene que ser efectivo, no regatear por regatear. Tiene que hacer algo por el equipo. Hoy no se ha ido de Marcos Llorente, pero ha dado dos asistencias para darnos el partido", concretó Carlo. Esa eficacia que solicita en Vinicius está apareciendo en las grandes noches como la que se vivió durante el choque del Santiago Bernabéu.

Karim Benzema celebra su gol al Atlético de Madrid REUTERS

Entre ellos están siendo una dupla imparable. Si en noviembre EL ESPAÑOL - EL BERNABÉU explicaba por qué era la dupla que goleaba a todas las del resto de Europa, los números no paran de mejorar. Evidentemente, el peso de Benzema en lo que está sucediendo entre estos dos jugadores es fundamental. Pero la evolución de Vinicius evidencia que el Real Madrid tiene una perla de presente y futuro. Siguen creciendo y sin techo.

28 puntos

Su incidencia sobre esta Liga tiene cifras que lo corroboran. El Real Madrid suma 42 puntos tras este derbi y, de ellos, 28 llevan el sello de esta dupla. En 10 de los 17 choques que ha disputado el conjunto de Ancelotti en lo que va de campeonato han tenido una influencia directa sobre el resultado. Más allá de que su juego en la mayoría de esas citas haya sido superlativo, también lo han elevado con el coeficiente de la eficacia de las asistencias o, mejor aún, los goles.

Desde el primer partido ante el Alavés, donde Benzema marcó dos y Vini puso el sello al triunfo, se notó su influencia. Ante el Levante el brasileño fue el encargado de sacar un punto, contra el Celta el francés anotó un hat-trick mientras ambos se daban goles y también decidieron el choque frente al Valencia después de marcar cada uno un tanto en los minutos finales del encuentro a asistencia del otro protagonista de la historia de esta Liga.

Vinicius marca gol desde fuera del área del Sevilla REUTERS

La sociedad también ha sacado adelante encuentros ante el Elche, donde fue el brasileño el principal protagonista, o el Rayo Vallecano, contra el que recayó más responsabilidad en Benzema. Además, han sido los encargados de decidir los partidos de este 'Tourmalet' que ha afrontado el Real Madrid en las últimas semanas contra Sevilla, Athletic, Real Sociedad y, ya este domingo, Atlético de Madrid. La vida de repente es más sencilla cuando se encuentran sobre el campo y los números lo respaldan.

La única duda que ofrece esta dupla es que resistan a este nivel toda la temporada. Benzema tuvo que abandonar el campo este domingo en el descanso por precaución tras arrastrar problemas en los isquios en la última semana. El brasileño sigue acumulando partidos como titular ya que solo fue suplente en los dos primeros del año. Carlo Ancelotti tiene fe ciega en esta pareja y cree tener la clave para mantenerles así todo el año. Esto puede ser la clave de una campaña histórica.

[Más información: Carlo Ancelotti: "El Real Madrid es favorito a La Liga, se puede decir"]

Sigue los temas que te interesan