Vinicius 2022: el Balón de Oro que el Real Madrid ha creado para el futuro

El Balón de Oro 2021 ha ido a parar a las manos de Leo Messi, ganando el delantero del Paris Saint-Germain su séptimo trofeo dorado después de los conseguidos en 2009, 2010, 2011, 2012, 2015 y 2019. El fútbol son momentos y pese al reinado del argentino, el próximo año podría ser muy diferente. Si bien es cierto que en gran parte depende de lo que pueda pasar con torneos como la Champions League, en la actualidad si hay un futbolista que esté destacando por encima del resto, ese es Vinicius Júnior.

El extremo del Real Madrid cumplirá 22 años el próximo 12 de julio. Y con tan solo 21 ha dado ese paso adelante que tanto se esperaba. Sin haber cumplido todavía la mayoría de edad, el trece veces campeón de Europa se fijó en esta perla del fútbol brasileño que comenzaba a destacar en las filas del Flamengo. Otros grandes como el Fútbol Club Barcelona también lo hicieron, pero él acabó decantándose por el club de Concha Espina.

En el Santiago Bernabéu aterrizó en la temporada 2018/2019. Desde entonces ha tenido subidas y bajadas. Desde unos inicios complicados, en los que Julen Lopetegui no acababa de confiar en él a la lesión que sufrió en plena eliminatoria de la Champions League frente al Ajax de Ámsterdam. Que si no sabía definir, que si el que no tiene gol nunca lo tendrá... a convertirse en un auténtico cisne que ha enamorado por completo al madridismo y que cada vez tiene más adeptos.

Futuro Balón de Oro

El último Balón de Oro que ganó un futbolista del Real Madrid fue en 2018, cuando Luka Modric se coronó como el mejor jugador del mundo en París. Ahora en la casa blanca preparan al nuevo rey del fútbol. En la presente edición, el mejor colocado ha sido un Karim Benzema que estuvo desde que se conocieron a los candidatos entre los grandes favoritos. No en vano, el delantero francés ha acabado en el podio.

De seguir al mismo nivel que en la actualidad, Benzema volverá a ser uno de los principales candidatos al Balón de Oro 2022, pero a nadie se la pasa por alto que Vinicius ha explotado y que puede estar también en esa reducida lista de elegidos para llevarse en la próxima edición el preciado galardón dorado. Para ello primero debe mantener este altísimo nivel del inicio de curso, además de levantar algún título a final de curso.

Vinicius sonríe en El Clásico EFE

Ganar La Liga sería todo un empujón a la candidatura de Vinicius, así como a la de Benzema, y el espaldarazo gigante sería la 'Orejona'. Aunque esto no es decisivo como se ha visto este año, ya que Messi se quedó sin título liguero y sin la Champions, pero sí logró imponerse con la selección de Argentina en la Copa América. Lo que nadie le puede quitar a 'Vini' es el impacto mediático del que ya dispone.

Vinicius acapara portadas en todo el mundo. Un jugador que ha crecido en el Real Madrid. De sus siete goles en su primera campaña como futbolista merengue a los once que ya acumula en este inicio de temporada 2021/2022. Esos once tantos han llegado en los 19 partidos que ha disputado hasta la fecha, nueve de ellos en Liga y los otros dos en la Champions League.

Vinicius se señala el escudo del Real Madrid tras marcar ante el Elche Real Madrid

El extremo brasileño ha ganado dos premios al mejor jugador del mes en estos primeros compases de la campaña. El último en este octubre, momento en el que el futbolista ha remarcado que está "haciendo todo lo posible" para estar en su "mejor versión". Lo que hace un año parecía imposible, hoy no lo es tanto. Y es que imaginarse a 'Vini' recogiendo el Balón de Oro en un futuro muy cercano se antoja cada vez más como una realidad que como un sueño imposible.

