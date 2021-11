El Betis quiere el fichaje de Dani Ceballos en verano

Dani Ceballos continúa inédito esta temporada en el Real Madrid. La lesión que sufrió durante los pasados Juegos Olímpicos de Tokio 2020 mantiene al centrocampista alejado de los terrenos de juego. Y eso también pone en marcha su posible salida del club blanco el próximo año 2022, siendo el Betis el club mejor colocado para hacerse con sus servicios.

Se había especulado con la posibilidad de que Ceballos recalase en el Benito Villamarín ya en el mes de enero, pero Ángel Haro, presidente del Betis, ha remarcado, en declaraciones para la Cadena SER, que es más posible hacer un hueco al futbolista ya en verano.

"Dani, como hemos manifestado en muchas ocasiones, hace alarde de su beticismo y en algún momento nos cruzaremos. En el mercado invernal no tenemos ni siquiera fichas disponibles. Yo creo que el verano será un buen momento para volver a hablar", ha asegurado Ángel Haro.

Ángel Haro, presidente del Real Betis EFE

El presidente verdiblanco ha manifestado que es difícil para el club fichar en el mercado de invierno porque no hay fichas disponibles en estos momentos: "Complicado porque no tenemos ni siquiera fichas libres. ¿Un central? Si no hay fichas libres, difícilmente. El mercado dura un mes entero, pero tendría que darse el caso, ahora mismo no se contempla que haya fichas libres".

Sueño frustrado

Dani Ceballos llegó al Real Madrid con el objetivo de hacerse un hueco importante en el primer equipo blanco de fútbol. Sin embargo, tuvo que salir rumbo al Arsenal para tener minutos. Este verano se gestó su regreso al Santiago Bernabéu y el propio jugador mantuvo la ilusión por acabar triunfando como madridista.

Sin embargo, la lesión en los JJOO acabó con este sueño. O eso es lo que al menos parece. Hay clubes interesados en su incorporación, pero es el Betis el que ha mantenido la ilusión por hacer posible la vuelta del 'hijo pródigo'. Aunque a lo largo del verano, Dani Ceballos mantuvo que quería "ser importante" en la casa blanca.

La lesión truncó el objetivo de Dani Ceballos de ganarse a Carlo Ancelotti. El entrenador italiano cuenta con un centro del campo formado por jugadores como Casemiro, Luka Modric, Toni Kroos, Fede Valverde o Eduardo Camavinga, a los que se suma un Antonio Blanco en el que confía mucho el club de Concha Espina de cara al futuro. Así las cosas, el futuro del utrerano parece que pasa por volver al Betis.

[Más información - Ceballos encara su salida del Real Madrid: cerca del Betis tras ser 'cazado' en el Villamarín]

Sigue los temas que te interesan