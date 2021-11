El hombre de confianza de Mbappé que da la última pista sobre su posible futuro en el Real Madrid

¿Dónde jugará Kylian Mbappé a partir de la próxima temporada? Esta es una pregunta que no paran de hacerse en el mundo del fútbol. Parece que las posibles respuestas han quedado acotadas a tan solo dos opciones: el Paris Saint-Germain o el Real Madrid. Y aunque el delantero sigue sin confirmar ni una vía ni la otra, una reciente publicación ha despertado algunas sospechas.

"No lo sé todavía. Ya dije que he pasado cinco años extraordinarios aquí, he disfrutado de cada instante y continúo haciéndolo. Van a llegar muchas cosas importantes aquí, pero ya he hablado de ello antes", afirmó el delantero durante una entrevista para TNT Sports en este parón de selecciones de noviembre.

En declaraciones para Téléfoot, poco después también habló y lo hizo para referirse a su fichaje frustrado por el Real Madrid el pasado verano: "Lo que me pasó este verano, me moldeó. Tirar el penalti fallado decisivo uno tras otro, luego un no traspaso, pone a prueba tu mente, tus límites. Respondí de la mejor manera posible: esto me fortaleció".

El peluquero de Mbappé

Después de todo esto, este mismo lunes se ha hecho viral en las redes sociales una publicación de Instagram de Ahmed Alsanawi, el peluquero de Kylian Mbappé. En un post en el que se le veía junto al delantero, ha etiquetado no solo al futbolista o al PSG, sino que también lo ha hecho con el Real Madrid.

Ya durante el pasado verano, en pleno culebrón por su posible traspaso al Real Madrid, el peluquero lanzó la siguiente pregunta a sus seguidores: "¿Qué creéis, se irá o se quedará?". De hecho, Alsanawi es muy famoso entre los periodistas y es que futbolistas como Varane o Hazard también se han puesto en sus manos.

Muchos lo ven como una estrategia personal de marketing para dar de qué hablar y ganar seguidores. Otros como la continuidad de este debate sobre en qué equipo acabará jugando Mbappé. Lo que se sabe ya es que Kylian sigue sin aceptar la renovación con el PSG y a partir del 1 de enero de 2022 será libre para negociar con el Real Madrid.

