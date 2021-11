Límite Asensio: de la zona caliente de renovación en el Real Madrid a un traspaso al alza

Mientras se habla de la renovación de Luka Modric por una temporada más o de las salidas seguras de Bale, Isco y Marcelo, quienes acaban contrato en junio, otro nombre comienza a resaltar en la plantilla del Real Madrid. El acuerdo que une al club blanco con Marco Asensio vence el 30 de junio de 2023 y eso provoca que a partir del año que viene entre en una zona roja dentro de la planificación de la plantilla de fútbol madridista.

A Asensio se le fichó como una de las grandes promesas del fútbol español. Un jugador que vio truncada su progresión después de lesionarse durante la International Champions Cup de 2019. Desde entonces no ha vuelto a ser el mismo, aunque bien es cierto que en las últimas semanas sí que ha dejado muestras de mejora.

No es titular indiscutible y está claro que en la configuración del tridente no es uno de los fijos. Este cartel es para Vinicius y Benzema, pero el '11' blanco se la ha jugado con otros como Rodrygo o Hazard y no siempre ha salido mal parado. De hecho, en lo que va de temporada 2021/2022 acumula 3 goles y una asistencia entre los 12 partidos que ha disputado entre La Liga y la Champions League.

Sin embargo, tal vez no sea suficiente. El próximo verano está planeado que lleguen jugadores como Kylian Mbappé para reforzar el ataque. Un Mbappé que llegaría para ser titular y eso provoca que Asensio vea cómo sus oportunidades para formar parte del grupo de innegociables disminuyan. Es por eso por lo que los próximos meses son claves para el futuro del balear.

De Italia a Inglaterra

En Europa siempre ha tenido un buen cartel y si el Real Madrid no le renueva, la mejor opción es venderle ya el próximo verano. Un futbolista con el cual se puede hacer caja. Eso sí, siempre y cuando ni el club de Concha Espina ni el propio protagonista de la noticia quieran seguir vinculados más allá de junio del 2023. En cuanto a los posibles equipos interesados, desde Inglaterra e Italia podrían llegar las ofertas más interesantes.

Esta misma temporada, ya se ha hablado en Italia sobre el interés de dos clubes de la Serie A: el AC Milan y la Juventus de Turín. A estos dos históricos del Calcio se podrían unir otros importantes equipos de la Premier League. Arsenal, Tottenham o Liverpool siempre se han colocado en la lista de pretendientes de Asensio y podrían volver a la carga en verano.

Durante el último periodo de transferencias del periodo estival, el jugador balear recibió ofertas e incluso desde su entorno meditaron su salida del Real Madrid. Así lo confesó Horacio Gaggioli el pasado mes de septiembre en El Larguero de la Cadena SER.

"No podemos estar más agradecidos al Real Madrid. 'Lo que vosotros digáis, lo que sea mejor para Marco, nosotros queremos que se recupere bien, confiamos en él, pero si consideráis que tiene que salir...' Con el club, nada que objetar. Y Carletto dice: 'Oye, Marco, que yo confío en ti, y quiero que juegues en el medio'. Y como dices que no, evidentemente, estás en el Madrid", dijo el agente de Asensio.

Es decir, Carlo Ancelotti fue clave para que Marco Asensio jugase de blanco durante la temporada 2021/2022. El técnico italiano quiso que el '11' continuase en el Santiago Bernabéu y esto fue decisivo para que el propio futbolista rechazase cualquier opción de salida, aunque fuese en forma de cesión. Y es que el sueño del mallorquín siempre ha sido el de triunfar en el Real Madrid, pero el reloj corre y el tiempo se agota.

