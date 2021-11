La Fiorentina quiere crear un puente aéreo con el Real Madrid para fichar a estos tres nombres

Puente aéreo a la vista. La Fiorentina quiere reforzar su conexión con el Real Madrid en los próximos meses. Este verano ya se aliaron para darle una oportunidad a Álvaro Odriozola de crecer jugando partidos en la Serie A. Por ahora, esta operación se está saldando con éxito. Desde Florencia parece que quieren repetir esta experiencia con otros futbolistas y apuntan a otros nombres. Además, parece que quieren hacerse de forma definitiva con el lateral.

Borja Mayoral es el primero. José Mourinho no está contando prácticamente con él. El delantero que tanto prometía en un principio está viendo cortada su progresión en la Roma. Su cesión por dos temporadas termina en verano, pero podría cortarse antes ante la falta de minutos. La preocupación de la Fiorentina por el futuro de Dusan Vlahovic, con el cartel de caramelo para los grandes clubes de Europa, hace que piense en nuevos delanteros para sustituirle.

Por eso también ha surgido el nombre de Luka Jovic. El serbio sigue sin adaptarse de forma clara al Real Madrid. No se le cierra la puerta a una nueva salida como sucediera el pasado enero cuando puso rumbo de vuelta al Eintracht Frankfurt. Ancelotti, de cara al público, explica que cuenta con él: "Está bien aquí, está contento de estar aquí. Intento darle todo el cariño posible porque es un jugador que me gusta como delantero. Él lo sabe, que me gusta. Enfrente tiene al mejor momento del mundo del momento, que es Benzema. Tiene que tener fe, algo va a pasar".

Álvaro Odriozola, en un partido con la Fiorentina AFP7 / Europa Press

Con Odriozola lo tienen claro. El plan es tener un encuentro en enero para sumar al acuerdo que ya existe la posibilidad de ejercer una opción sobre el contrato del español. El lateral está jugando de forma regular y no vería con malos ojos quedarse en Florencia. Suma nueve encuentros con el equipo 'viola' y en seis de ellos ha sido titular. Ha dado una asistencia ya, aunque tiene un problema con la carga de tarjetas amarillas que ha visto ya que está a una de la suspensión.

Cesiones

Este miércoles EL ESPAÑOL - EL BERNABÉU desvelaba precisamente la situación de los cedidos del Real Madrid. El club blanco, que hace tiempo que inició su política de reclutamiento de jóvenes promesas, no tiene espacio en su equipo para todos y cada temporada suele dar salida a varias de sus perlas a préstamo para que no frenen su progresión. En total, hay cinco jugadores a los que se unen un par de canteranos con experiencia en el primer equipo.

El más destacado es Brahim Díaz, que está encantado en Milán y tiene una opción de compra sobre el jugador de entre 22 y 25 'kilos'. En el Madrid se puso mucha fe desde el principio en Take Kubo, pero su lesión ha frenado la progresión de esta temporada. El próximo verano se valorará la situación de los extracomunitarios para tomar una decisión con él.

El caso que más preocupa es el de Reinier: no cuenta en el equipo alemán y no parece que vaya a cambiar eso. Además, se está pendiente de los canteranos Víctor Chust y Diego Altube, uno asentado en la defensa del Cádiz y el otro siendo el mejor portero de la Segunda División.

