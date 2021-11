Matthäus carga contra el Real Madrid tras la salida de Sergio Ramos: "Alaba no es un líder"

Lothar Matthäus ha vuelto a cargar contra el Real Madrid por la gestión de su plantilla. El que fuera jugador del Bayern Múnich ha destacado la pérdida de personalidad del cuadro merengue tras la marcha de Sergio Ramos y ha infravalorado a David Alaba por no ser un "líder" suficiente para sustituir al camero. Además, el germano tampoco ve merecido que Benzema gane el Balón de Oro ni cree que el Real Madrid esté entre los favoritos para alzarse con la Champions League.

El alemán ha destacado que sus "favoritos en la Champions son el Chelsea, el Liverpool, el City y el Bayern Múnich", según ha explicado en una entrevista para Vamos, en Movistar +. En esa lista no hay ningún equipo español porque el Barça "tiene sus problemas" y el Atlético, aunque "siempre ha sido un equipo peligroso", no llega al nivel de los ingleses. "El Real Madrid ha perdido su personalidad sin Ramos", ha criticado sobre la entidad merengue,

Los madridistas, que adquirieron a David Alaba, no han conseguido suplir la baja del central español a los ojos de Matthäus. "Es un gran jugador", ha reconocido sobre el austriaco, "pero no tiene esta personalidad, no es un líder como Ramos", ha espetado. Por ello, los de Carlo Ancelotti no están entre sus grandes candidatos a convertirse en el nuevo campeón de Europa.

Matthäus tampoco ve a Karim Benzema como merecedor del Balón de Oro. El francés figura como uno de los 30 nominados y todos los análisis le sitúan peleando por el galardón. Sin embargo, el central alemán tiene claro que debe ser Lewandowski quien se lleve el reconocimiento a mejor jugador del planeta "porque el año pasado ya se lo merecía". "Este año está más reñido, pero es mi favorito", ha asegurado.

"Benzema ha hecho una gran temporada, pero no ha ganado ningún título. Le eliminaron pronto de la Eurocopa con Francia y no ha sido campeón con el Real Madrid en España. Para este título, no", ha zanjado Matthäus. Sin embargo, cabe recordar que Benzema se proclamó recientemente campeón de la UEFA Nations League con Francia.

El fichaje de Haaland

Respecto a los fichajes, asunto que también ha abordado Matthäus en dicha entrevista, no cree que Lewandowski y Haaland vayan a compartir vestuario en el Bayern. El exjugador, por el contrario, sí ve al noruego junto a Mbappé en el Rea Madrid. "Esta es una buena historia, pero no funcionaría. Haaland puede que acabe en el Bayern después de Lewandowski, pero no junto a Lewandowski. Encajarían mejor Haaland y Mbappé en el Real Madrid", ha reconocido.

Esta última opción se baraja en la capital española. Mbappé acaba contrato con el PSG y Haaland tiene una cláusula de 75 millones de euros. El Real Madrid sueña con juntarles en la misma plantilla y serán los grandes protagonistas del próximo mercado de fichajes de verano. Eso siempre y cuando Lewandowski no se vaya del Bayern como ya ha comenzado a rumorearse en Alemania.

