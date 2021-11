El zasca de Mbappé a los resultados del PSG: "No es suficiente para el equipo que tenemos"

Kylian Mbappé sigue sin estar convencido del nivel del PSG. El francés acaba contrato en 2022 y estsá decidido a fichar por el Real Madrid a partir de enero. Sin embargo, lo que tiene claro es que el cuadro francés aún tiene que mejorar mucho para hacer valer la plantilla que tiene. Tras el triunfo ajustado ante el Girondins (2-3), Mbappé subrayó que el conjunto galo no ha hecho lo "suficiente" todavía teniendo en cuenta la plantilla que han armado los de Al-Khelaifi.

"Hoy no nos ha temblado el pulso, ha sido menos difícil de lo habitual, nos hemos sentido cómodos", aseguró Mbappé en Canal + tras el resultado liguero. "Ellos marcan al final, pero decir que temblamos, no. En las últimas semanas hemos temblado mucho más que ahora. Tuvimos algunos momentos de alto nivel, mostramos nuestras cualidades", espetó un Mbappé muy autocrítico teniendo en cuenta que el PSG llegó a ir liderando con un contundente 0-3.

"Todavía no es suficiente comparado con el equipo que tenemos, pero esperamos que mejore cada día. La gente cree que estamos jugando mal, es respetable pero no es tan alarmante como se dice", subrayó a los medios Mbappé. Una advertencia clara a que los de Pochettino no han encontrado aún ese entendimiento en el césped para hacer valer una plantilla histórica en el fútbol reciente.

El PSG, cabe recordar, es líder de la Ligue-1 con 34 puntos y una diferencia de +10 con el Lens, segundo clasificado. Sin embargo, ha recibido una media de un tanto por partido y hay que remontarse al 3 de octubre para ver un triunfo del PSG en la liga francesa con una distancia de más de un gol. En lo que respecta a la Champions, competición que se le sigue resistiendo a la entidad gala pese a sus inversiones, el PSG se sitúa segundo con ocho puntos, uno menos que el Manchester City.

En caso de no alcanzar los objetivos, Kylian Mbappé se vería con más fuerzas para abandonar París. Su intención es fichar por el Real Madrid, pero habrá que esperar a enero, cuando sea libre para negociar, para comprobar cuáles son sus intenciones y los tiempos que pretende cumplir.

Pochettino se defiende

El técnico argentino valoró positivamente la victoria del PSG y contabilizó el resultado como un triunfo más. "Creo que los tres puntos son importantes para seguir ganando partidos. Estamos bien situados en la tabla. Creo que hoy hemos dominado el partido, pero hemos tenido un poco de mala suerte y nos ha decepcionado encajar dos goles en los últimos 10 minutos. Por supuesto que no estamos del todo satisfechos porque encajar dos goles siempre es algo a revisar", indicó Pochettino en los minutos posteriores al encuentro ante los de Burdeos.

Ander Herrera, uno de los veteranos del equipo, también celebró la victoria pese a no haber dado la mejor imagen posible. "No damos suficiente valor a la Ligue-1. La gente nos critica, pero a veces es demasiado. No podemos escuchar todo lo que dicen, si no nos volveríamos locos", defendió tras el encuentro liguero.

