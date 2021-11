Riquelme: "¿Boca Juniors? Somos como el Real Madrid en la Champions"

En cada continente hay unos reyes del fútbol y si en Europa las miradas se posan en el Real Madrid por ser el ganador de tres Champions League, aunque al club blanco se sumen otros ilustres nombres como el del Bayern Múnich o Liverpool; en Sudamérica la atención se suele centrar en los dos clásicos del fútbol argentino: River Plate y Boca Juniors.

Precisamente, en Boca Juniors se encuentra trabajando Juan Román Riquelme. El que fuera uno de los centrocampistas más talentosos de las últimas décadas, que pasó por las filas de clubes como el Villarreal o el Barcelona -aunque con distinta suerte- hace las veces ahora de vicepresidente y de director deportivo de la entidad xeneize.

Riquelme ha concedido una reciente entrevista a TNT Sports, donde ha hablado para Halcones y Palomas sobre Boca Juniors. El argentino ha querido defender a su club de las críticas: "Tenemos claro que son las mismas personas, que son siempre los mismos programas los que quieren causar problemas a nuestro club. Desde que ganamos las elecciones lo sabíamos".

"Estamos acostumbrados en nuestro país que cuando un dirigente entra al vestuario es para echar al técnico. Así vivimos. Yo estoy feliz", ha continuado un Riquelme que ha asegurado que se hace "cargo" de sus cosas y que sabe que todos los que dirigen al club en este momento tienen que "cuidar" de él: "Es nuestra obligación, hablar de millones es fácil, pero cuando llegamos nos encontramos con deudas".

"Cada uno es libre de decir lo que quiere. A mí me cuentan todas las cosas, yo miro poca televisión. A mí me enseñaron a vivir de una sola manera. Yo no puedo defraudar a una persona con la que no tengo relación. Yo vivo muy simple todo, vivo tranquilo", ha agregado el exfutbolista y ahora directivo de Boca.

El Madrid de Sudamérica

A continuación, Riquelme ha comparado a su Boca Juniors con el Real Madrid: "Nosotros somos el Real Madrid en la Champions. Tenemos la obligación de jugar la Copa Libertadores todos los años. Tenemos seis finales y ojalá podamos jugarla a través de la liga. En la Copa Argentina tenemos la obligación de ganarla, somos Boca".

ADN ganador y también en lo que se refiere al actual momento de Boca Juniors, un club que quiere resurgir después de la anterior gestión: "Ya usaron a mi club durante 25 años. Ameal está contento, yo también. La gente del consejo también. Hemos tenido que escuchar que era un rejuntado de amigos. De seis categorías, tres están en la final, la Reserva está puntera".

