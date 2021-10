La explosión de Vinicius: "Es fruto del trabajo que vengo haciendo desde mi llegada al Madrid"

Vinicius se vistió de líder del Real Madrid este sábado en el Martínez Valero. El delantero brasileño, con un doblete, dio la victoria al conjunto blanco en su partido contra el Elche y ya suma nueve tantos en lo que va de temporada.

El Real Madrid continúa con su asedio al liderato tras vencer en Elche gracias a dos tantos de Vinicius en un partido cómodo pero discreto del equipo de Carlo Ancelotti, al que le bastó con muy poco pasa asaltar el Martínez Valero.

El equipo madridista, que perdió a Rodrygo por lesión, recurrió al gran momento de forma de Vinicius y a la aparición de Courtois en los momentos claves para frenar a un Elche que lo intentó todo a pesar de jugar media hora con un jugador menos por la expulsión de Raúl Guti.

Tras el partido, Vinicius habló ante los medios de comunicación a pie de campo y analizó su gran momento de forma.

Mejor momento en el Madrid

"Las cosas están saliendo ahora, es verdad. Es fruto del trabajo del equipo y el que vengo haciendo desde mi llegada".

Su gran temporada

Estoy muy contento con lo que vengo haciendo desde el principio de la temporada, quiero seguir ayudando al equipo hasta el final. Debo ayudar en marcar goles y tengo que seguir así.

Partido de esfuerzo

"A veces hay que correr un poco detrás del balón. Era un campo muy difícil y tuvimos tranquilidad para atacar y defender".

Sociedad con Modric

Todos mis compañeros son muy importantes. Modric siempre me dice que me mueva sin balón, que me lo va a hacer llegar; me lo dijo antes del partido también”,

La confianza de Ancelotti

“Ancelotti nos da la confianza que todos necesitamos. Todos tenemos que estar preparados porque son muchos partidos cada dos o tres días y hay que descansar”.

