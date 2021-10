Ancelotti: "Con Vinicius no he hecho nada, solo había que ponerle y darle confianza"

El Real Madrid venció al Elche en un duro partido en el Martínez Valero se complicó en los minutos finales con el gol de Pere Milla. Sin embargo, la clara expulsión de Raúl Guti que había dejado a los de Fran Escribá con uno menos fue una losa demasiado pesada para los locales. El doblete de Vinicius bien valió tres puntos para el equipo de Carlo Ancelottti.

El entrenador italiano compareció en rueda de prensa ante los medios de comunicación para analizar el partido de su equipo ante el Elche que le permite recuperar la senda de la victoria en La Liga despué del tropieza contra Osasuna del pasado miércoles en el Santiago Bernabéu.

Jovic y Mariano

"Jovic ha entrenado pero todavía no se encuentra cómodo, este es el motivo de su suplencia. Su rodilla no está totalmente recuperado. Tuvo un esguince de rodilla y por eso ha jugado Mariano, que ha jugado comprometido, ha dado una asistencia fantástica, ha cumplido".

Fútbol del Madrid

Muy práctico, es verdad. Luego de dos días y medio no puedes jugar con tanta intensidad y energía. Esto no es un problema del Real Madrid, es de todos. No puedes jugar al máximo nivel con dos días y medio de descanso. Lo hemos pagado en el partido. El final del partido no lo hemos manejado bien porque el partido nunca se acaba. Da igual que estés 0-2 con un hombre más. No puedes pensar que el partido está acabado.

El salto de Vinicius

"Con Vinicius no he hecho nada. Es cuestión de ponerlo y darlo la confianza que se merece. No soy un ago. Intento hacerlo lo mejor y darle la mayor confianza posible. ¿Brasil? Que no vaya con Brasil es una decisión de Tité, que es un amigo. Nada que contestar".

Cambio de Marcelo

"Por un tema físico. Los dos, sobre todo Marcelo, que era su primer partido de titular, lo ha hecho muy bien y jugando con mucha calidad. Solo quería poner a dos laterales más frescos".

La confianza de Vinicius

"Tiene confianza y le sale todo bien. Se está acostumbando a jugar un poco más por dentro, tiene velocidad para eso. Es diferente jugar uno contra uno en banda que en el área. Está aprendiendo y lo está haciendo bien".

Buen partido de Mariano

"Un jugador tiene que ser así. Hoy le ha llegado su momento y ha estado bien. El rol está claro: Benzema es el delantero y luego tenemos a Jovic y Mariano que pueden tener su posición cuando no está".

[Más información: Vinicius no tiene techo y da la victoria al Real Madrid con un doblete ante el Elche]

Sigue los temas que te interesan