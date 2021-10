Carlo Ancelotti: "Estoy convencido de que el VAR es un buen invento"

El Real Madrid afronta este sábado a las 14:00 horas un nuevo compromiso de La Liga. Los blancos se miden al Elche en el Martínez Valero en un choque en el que se juega algo más que tres puntos después de su pinchazo en la última jornada contra Osasuna en el Santiago Bernabéu y que le costó quedarse como líder en solitario del campeonato.

El partido contra el cuadro alicantino no fue del todo bueno, con muchos problemas en ataque y sin posibilidad de derribar el muro de Sergio Herrera para hacer el tanto que les hubiera dado la victoria. No obstante, el resto de resultados de la jornada han hecho que el pinchazo de los blancos no haya sido extremadamente grave.

Ahora, el Real Madrid se mide a un conjunto que está en plena lucha por la salvación a pesar de que cuenta con jugadores de mucha calidad como Javier Pastore, Lucas Pérez o Boyé. Los de Fran Escribá serán un duro escollo en su casa. Carlo Ancelotti comparece en rueda de prensa para analizar el choque liguero.

Desgaste del equipo

"Nos preparamos sabiendo que el aspecto físico no es el determinante, es el compromiso mostrado en los últimos partidos. Vamos a intentar jugar bien y hacer las cosas bien tanto técnicamente como en la estrategia".

Xavi en el Barça

"Lo conozco muy bien como jugador y le deseo lo mejor como entrenador".

La polémica con Soto Grado

"No quiero entrar en este tema con los árbitros, el VAR... en general los partidos son muy rotos, no creo que sea problema de los árbitros, dan 4, 6 o 10 minutos. Tenemos qu arreglarlo. Las últimas partes de todos los partidos son con muchas interrupciones".

Valoración del VAR

"Estoy convencido de que es un buen invento. Arregla cosas objetivas como el fuera de juego. En el resto de cosas como las manos es más complicado. Estoy convencido de que es un bien al fútbol. La polémica existía antes del VAR, pero arregla muchas cosas".

Soto Grado se encaró con los jugadores del Real Madrid tras el partido contra Osasuna

Estado de Vinicius

"Yo creo que está bien, es joven y recupera mejor que otros en el aspecto físico. El día que tenga problemas o que no mantenga su nivel irá al banquillo. Ahora todos estamos satisfecho con él y seguirá hasta que descanse o no mantenga su nivel".

El salto de Rodrygo

"No tiene que hacer nada más. Lo está haciendo muy bien. Está haciendo lo que le pedimos".

Utilización del VAR

"Las normas son complicadas. Hay fueras de juego que han salido últimamente que son complicados y que a mí no me gustan. Hay cosas que el VAR las arregla, creo que funciona bien para lo objetivo y peor para la interpretación arbitral".

Salidas en invierno

"Es claro que tenemos que tener el deseo de cada jugador. Nunca en mi carrera he forzado a un jugador que quiere salir a quedarse, si lo quiere tiene que salir, es mi opinión sobre esto".

Trabajos en ataque

"Necesitamos trabajar en el aspecto ofensivo. Tú trabajas para crear oportunidades en partidos, y las hemos tenido ante Sheriff o Osasuna. Pero hay que finalizar bien. Hay que mejorar los centros, tener más jugadores dentro, moverse mejor con balón y sin balón. Se puede mejorar y hay que trabajarlo".

El estado de Modric

"Modric está bien, ha entrenado bien y lo hara hoy. Va a jugar mañana. Fue precaución porque estaba un poco molesto, pero nada más, solo cansancio".

Rodrygo celebra con Luka Modric su gol al Shakhtar Donetsk REUTERS

El sistema de 4-3-3

"No es innegociable, se puede cambiar, pero estoy convencido de que es el sistema en el que los jugadores están más cómodos. En los últimos partidos se ha visto sobre todo en el perfil defensivo. Pero hay partidos o momentos en el que es útil tener un delantero en el área, también para Benzema".

El nivel de los árbitros españoles

"Es distinto, el fútbol español tiene características distintas. Hay equipos buenos que tienen más la posesión que en otras ligas. Pero también hay conjuntos que defienden también muy bien como Osasuna. Hay diferentes formas de atacar como las del Rayo de Iraola. No hay un fútbol mejor o peor, solo el que te hace ganar o perder según las características de los jugadores".

[Más información: A Ancelotti le pilló el despido de Koeman en rueda de prensa y dejó una lección de vida]

