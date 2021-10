Posible alineación del Real Madrid ante Osasuna en el partido de La Liga

El Real Madrid recibe a Osasuna en el Santiago Bernabéu después de cosechar dos victorias consecutivas ante Shakhtar Donetsk y Barcelona. El conjunto blanco quiere seguir sumando de tres en tres, independientemente de la competición que haya en juego. Algo que se repitió en estos triunfos fue el once titular, pero contra el conjunto rojillo se esperan cambios.

En la lista de convocados finalmente ha entrado Thibaut Courtois. El portero belga sufrió unas molestias en El Clásico y aunque se entrenó al margen el lunes, está entre los elegidos para el duelo contra Osasuna. Una convocatoria en la que también figura el nombre de Luka Jovic.

Aunque no los dos serán de la partida en la undécima jornada de La Liga. Se espera que Courtois sí que esté en el once inicial, aunque no un Jovic que vuelve tras superar su última lesión. El que no estará ni en el campo ni en el banquillo es un Fede Valverde que se lesionó en el Camp Nou.

Once titular del Real Madrid ante Osasuna

Algunos están, otros no. Pero lo que parece seguro es que Ancelotti modificará el once titular que ha venido alineando en los dos últimos encuentros. Carvajal, Nacho, Asensio y Camavinga son algunos de los nombres que figuran como candidatos a formar parte del equipo inicial ante Osasuna. Así, jugadores como Militao, Modric o Rodrygo podrían tener un pequeño, y merecido, descanso.

¿Y Hazard?

El futbolista belga ha recibido un claro mensaje por parte de su entrenador. Se quedó sin minutos en El Clásico y parece que aunque jugará este miércoles, no será partiendo desde el once inicial. Ancelotti promete protagonismo a Hazard, pero también le avisa de que otros le han adelantado en las últimas semanas.

"Hazard puede jugar con un 4-3-3 como extremo izquierdo o en un 4-4-2 por detrás de la punta o a la izquierda. Él puede jugar. Lo que puede pasar con un jugador es que el entrenador prefiera poner a otro. Él está motivado, está trabajando y llegará su momento", ha apuntado Ancelotti en rueda de prensa.

"Ha llegado más tarde que estos jugadores que has mencionado (Benzema, Modric...) y porque ha tenido muchas lesiones. Pero estoy convencido de que va a mejorar y que va a tener más minutos esta temporada de los que ha tenido hasta ahora", ha agregado el técnico italiano en su comparecencia ante los medios de comunicación.

[Más información - Ancelotti avisa a Hazard: "El problema que tiene es que el entrenador prefiere a otro"]

Sigue los temas que te interesan