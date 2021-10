La amenaza de Agüero tras un pique con Courtois que se cumplió en El Clásico

El Real Madrid logró una importante victoria ante el FC Barcelona en el primer Clásico de la temporada. Los de Ancelotti se marcharon con tres puntos y una superioridad frente al rival que se veía constatando en las últimas jornadas de Liga y Champions. La parte positiva para los culés fue la de Agüero, que cosechó su primer gol como azulgrana y cumplió así una advertencencia a Courtois que para muchos había quedado en el olvido.

Los dos jugadores, más allá de las obvias diferencias por el club en el que militan, tienen ciertos gustos en común. Y uno de ellos es el de los videojuegos. La amistad de ambos con Ibai Llanos, el famoso streamer, les ha permitido compartir más de una partida emitida en directo. Y fue en esas charlas distendidas y completamente alejadas de las formalidades del terreno de juego cuando se produjo un pequeño pique entre portero y delantero.

"El Kun dice que no quiere poner la cam porque no le gusta ver nuestras caras, ¿qué te parece?", bromeaba Ibai en unas imágenes que él mismo ha rescatado de la hemeroteca. Mientras Llanos o Courtois ponían su cámara, Agüero no dejaba que se viera su imagen. "Lamentable", bromeó entonces Courtois mientras el delantero argentino se defendía de las acusaciones: "No, no, pero porque es redifícil así, con las caras ahí...".

Courtois, que ya ha demostrado en numerosas ocasiones su vertiente más graciosa, vaciló a un Agüero muy fácil de molestar: "Por qué te parece difícil, si tu sabes mentir muy bien. Siempre te caes en el área y te pitan penalti". Y el argentino, entre risas y un pequeño enfado, estalló: "Escúchame bobo, gilipollas. No me hagas calentar que cuando juegue en contra te meto un gol eh y te reviento la cara eh".

Unas palabras que, pasado el tiempo, se han acabado cumpliendo. Agüero fue el único goleador del FC Barcelona en El Clásico ante el Real Madrid. El atacante anotó en los últimos minutos y permitió meter algo de presión a Courtois y los suyos en el tiempo de descuento. "Toca levantar cabeza y seguir. Queda mucho por delante. Gracias a todos por el apoyo! Visca el Barça!", celebró Agüero en redes sociales poco después del encuentro. "Enorme trabajo para llevarnos los 3 puntos a Madrid. Ha sido una gran victoria et un gran Clásico. ¡Para vosotros madridistas!", festejó Courtois.

Toca levantar cabeza y seguir. Queda mucho por delante. Gracias a todos por el apoyo! Visca el Barça! 🔵🔴 pic.twitter.com/MrgDyRNMlm — Sergio Kun Aguero (@aguerosergiokun) October 24, 2021

No fue suficiente y, pese al gol, fue el portero merengue el que acabó triunfal. Sin embargo, ese 'ajuste de cuentas' entre los dos jugadores acabó del lado de Sergio 'Kun' Agüero. El próximo pique entre ambos está por ver cuándo será y, sobre todo, dónde: en el césped o en las pantallas.

