Odegaard revela sus problemas en el Real Madrid antes de ser traspasado al Arsenal

El Real Madrid forma parte del pasado de Martin Odegaard desde el último verano. El noruego, que siempre fue visto como una de las grandes apuestas de futuro en el club blanco, acabó saliendo por la puerta de atrás en el sentido de que nunca llegó a triunfar como madridista. Una decepción para muchos aficionados merengues que siguen sin entender por qué el jugador tiró la toalla.

Odegaard es ahora uno de los referentes de un Arsenal que, eso sí, está lejos de luchar contra los grandes de la Premier League. Allí ha encontrado continuidad y en Londres es feliz. En una entrevista en la televisión de su país TV2 ha recordado su paso por el Real Madrid y señala que tuvo problemas para adaptarse en el vestuario. ¿Fue eso lo que pesó más para acabar yéndose?

"Por supuesto que hubo muchos períodos difíciles", reconoce Odegaard en la entrevista. Aterrizó en Madrid en enero de 2015 y desde entonces alternó el Castilla, donde jugaba habitualmente, con el primer equipo, con el que llegó a debutar ya ese año a las órdenes de Carlo Ancelotti.

"Experimenté mucho tanto con el primer equipo como con el segundo equipo. He estado cerca de los mejores y más grandes. Me hizo más fuerte. Siento que he crecido mucho en eso", recuerda de su primera etapa en el Real Madrid. Y añade: "Hubo algunos períodos difíciles, pero también he experimentado muchas cosas buenas. Estar tan cerca de los mejores del mundo es especial. He aprendido mucho de eso".

No se integró nunca

Pero Odegaard cuenta que nunca llegó a sentirse cómodo en el vestuario del Madrid. Echó en falta cuajar su relación con algún compañero: "Cuando estás en el nivel más alto, no es tan fácil hacer amigos y ese tipo de cosas".

Donde fue más duro fue en su época en el Castilla, donde llegó con galones y desde fuera: "Al menos no cuando eres joven y vienes de otro lugar. A veces puede ser difícil., pero me ha hecho más fuerte y estoy muy feliz y contento de haberlo vivido".

Sobre ese asunto añade: "Vives un poco de tu vida al aire libre. Te vuelves más abandonado a ti mismo. Puede que no sea la cultura de vestuario a la que estás acostumbrado de un poco más cerca de casa. Es diferente".

