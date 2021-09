Pochettino, sobre el conflicto Neymar-Mbappé: "Entre los grandes siempre pasan cosas"

El PSG tiene uno de los partidos más complicados de la temporada en su segundo compromiso de Champions. El debut en la competición continental no fue el deseado tras empatar ante el Brujas, por ello, el duelo ante el Manchester City será el primer gran examen que tendrá que pasar el megaproyecto parisino financiado desde Catar.

Será el día en el que los hombres de Mauricio Pochettino tendrán que dar la cara y en el que el triplete de estrellas formado por Leo Messi, Neymar y Kylian Mbappé tendrá que justificar su valía ante uno de los grandes favoritos a llevarse el título. Además, el partido servirá para medir a los dos grandes proyectos creados a golpe de petrodólares.

Sin embargo, en Francia casi no se habla de la rivalidad entre PSG y Manchester City de esta jornada de Champions ya que el tema estrella es el conflicto que se ha abierto entre las dos grandes estrellas del equipo además de Leo Messi, Neymar y Mbappé. En el último partido liguero del conjunto galo, el extremo francés se quejó de que su compañero no le pasa el balón en acciones de gol.

Mbappé durante un entrenamiento con el PSG EFE

Sobre ello ha tenido que responder Pochettino en la rueda de prensa previa al partido contra el equipo de Pep Guardiola, a quien ha calificado como el mejor entrenador del mundo en estos momentos: "Son chicos muy buenos. Entre los grandes futbolistas siempre pasan cosas. Son competidores, quieren ganar, quieren marcar y ayudar al equipo".

El técnico argentino reconoce que ha juntado a ambos para hablar y que también han aclarado sus diferencias en privado: "Hoy estuve hablando con ellos individualmente, ellos también han hablado y han entrenado juntos y se han reído. Por más que haya esos pequeños roces que puedan a veces crear una onda expansiva que parece muy grande, insisto en que es un ruido externo que dentro no es nada".

Pochettino cree que el PSG es un equipo especial en el que todo se magnífica, pero que la relación que hay entre los jugadores en el vestuario es buena: "Hay un buen ambiente. Somos un club especial que actúa de forma diferente y por eso hay situaciones especiales que no se dan en otros equipos, pero hay un buen equilibrio".

La presión del proyecto

El exentrenador de equipos como Espanyol y Tottenham sabe que la Champions es el sueño y el objetivo en París: "La Champions es un sueño, no una obligación. Todos buscamos consolidarnos y ser el mejor de Europa. Para eso se necesita inversión, no voy a ser hipócrita, pero también hace falta mucho trabajo, paciencia y tiempo y nosotros somos un equipo en construcción. Esto es una realidad, no es ninguna opinión. El City está más adelante en ese proceso que nosotros, pero en un partido de fútbol cualquier cosa puede pasar. Buscaremos contrarrestar su forma de atacar agigantando nuestras virtudes".

Mauricio Pochettino en rueda de prensa EFE

Sobre la vuelta de Messi, su compatriota ha dejado caer que estará en el duelo contra los británicos: "Nunca confirmo el equipo. Pero Messi está progresando muy bien. Creo que mañana estará en la convocatoria. Estamos hablando del mejor jugador del mundo... Pero es una persona. Necesita adaptarse al club, adaptarse con su familia, a la cultura. Dejad a la gente trabajar, que se adapte, que se sienta como en casa".

Por último, un jugador que se ha consolidado en el equipo como Ander Herrera ha hablado también sobre el tema de estrella en el vestuario, esa rivalidad entre Neymar y Mbappé: "Desde que llegué al club, no vi una relación tan especial como la de Neymar y Mbappé. Se llevan muy bien, nada ha cambiado. En el terreno de juego todos queremos marcar y dar asistencias".

