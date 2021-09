Asensio se reivindica con un hat-trick y el Real Madrid se da un festín ante el Mallorca

Segundo partido del Real Madrid en el Santiago Bernabéu y nueva exhibición para hacer las delicias del público. Lo ha hecho con un nombre propio como protagonista: Marco Asensio. El balear hizo un hat-trick, incluso pudo hacer alguno más, para reivindicarse después de una semana en la que se había mostrado decepcionado con su situación. Benzema, que sigue de dulce, también pudo hacer otro triplete, pero se conformó con dos y otras dos asistencias. El Mallorca no pudo en ningún momento luchar contra tornado blanco que comanda La Liga y permanece invicto. [Narración y estadísticas: Real Madrid 6-1 Mallorca]

El Real Madrid mandó desde el comienzo y brindó al Santiago Bernabéu un partido como el de sus mejores épocas. Camavinga brilló en el centro del campo y Asensio aprovechó la oportunidad en una nueva posición, más centrada, que le va como anillo al dedo. Benzema demostró por qué ahora mismo es el mejor jugador de La Liga y, muy probablemente, del mundo.

Los de Ancelotti ya suman 21 goles en 6 partidos y han terminado de un plumazo con el debate sobre la falta de un goleador en el Real Madrid. La explosión de Vinicius, el dulce momento de Benzema y ahora el paso adelante de Asensio hacen de este equipo el máximo realizador de La Liga y, sobre todo, el más divertido de ver. Noche de ensueño en el Santiago Bernabéu ante un Mallorca que pagó caro sus errores defensivos.

Las rotaciones que se habían anunciado en la previa llegaron, además de la extraña de Luka Modric. En los prolegómenos del encuentro se esperaba que el croata estuviera en el once titular, pero finalmente apareció el nombre de Fede Valverde. Además, el '10' tampoco estuvo en el calentamiento en una imagen extraña. Sí que apareció en el banquillo durante el encuentro. Esto dejaba un inédito centro del campo con el uruguayo, Eduardo Camavinga, en su primera titularidad, y Marco Asensio.

Asensio, bajo el foco

El mallorquín era el hombre bajo el foco en el Santiago Bernabéu después de que durante la semana el entorno hablase del descontento del jugador por su papel residual. Ancelotti le dio la posición del '10' para él, protegido por dos grandes espadas y, por delante, tres jugadores que sacaron de posición en todo momento a una zaga bermellona plagada de bajas que presentó una imagen muy pobre para el nivel de la Primera División.

Asensio sería protagonista del partido desde el primer minuto. Aprovechó el reto que Ancelotti le lanzó con la titularidad y poniéndole en una circunstancia en la que no se había visto en años con Zidane. Gracias a eso llegaron el segundo y el tercer gol de los merengues. Primero aprovechó una gran acción en el área de Rodrygo y el mal rechace de Manolo Reina para rematar a placer dentro del área pequeña. Después, Benzema le sirvió en bandeja una carrera para batir por bajo al meta mallorquín.

El francés fue el hombre que abrió la lata en el Bernabéu. Un error del joven Gayà permitió al delantero presentarse solo en el área y cruzar un disparo que Reina tocó y no pudo frenar en su avance hacia la portería. El rendimiento de Karim es tremendo en este inicio de temporada. Desde que Messi lo hiciera hace cinco años, no se recordaba un arranque de Liga como el que está haciendo el galo. El capitán todavía podía evolucionar más su juego. Antes del descanso pudo llegar el hat-trick Asensio, pero Valjent lo salvó sobre la línea de gol.

Espectáculo total

Si los blancos habían dominado en la primera mitad, la segunda no fue para menos. Benzema comenzaba anotando su segundo tanto del choque, pero Alberola Rojas aparecería para tener su particular protagonismo. En realidad, en esta ocasión sería Soto Grado el que perjudicaría al Real Madrid ya que el árbitro principal dio el gol, pero sería el VAR el que llamaría al colegiado para que lo anulase por una presunta falta sobre Sastre. No pasarían ni dos minutos para que la polémica volviera a aparecer después de que le hicieran un claro penalti a Rodrygo en un saque de esquina en el que le agarraron claramente.

Daba igual, hoy Marco Asensio estaba en modo 'superstar'. El balear completaría su 'hat-trick' con un gran disparo desde la frontal al que Reina no podía llegar. El atacante las hizo esta noche de todos los colores, un repertorio que le vuelve a dar confianza al insular. Después de ese tanto de la tranquilidad, Ancelotti decidió dar más descanso a los jugadores con más minutos y también dar algunas oportunidades a otros que tienen menos oportunidades.

Blanco, Isco y Lucas Vázquez saltaron al campo para mantener la intensidad que había tenido el Real Madrid durante todo el partido. Todo el mundo miraba a Benzema para que también fuera sustituido y tuviera un descanso, pero Ancelotti le brindó la oportunidad de aumentar sus grandes registros goleadores. El francés se llevó el balón con la chepa en un gesto de genio y anotó el segundo de su cuenta esta noche, el octavo en lo que va de Liga. Números brutales. También debutó Sergio Santos en el lateral derecho. Los carriles de la defensa terminarían siendo los del Castilla.

Aún hubo tiempo para el sexto y así completar el set. Fue Isco después de un regalo de Vinicius, que no marcó, pero sí completó una buena actuación para el equipo. Jovic, que salió por Karim, tuvo dos claras que bien pudieron aumentar la satisfacción en el Santiago Bernabéu, que ya estaba por las nubes. Caso aparte el de David Alaba. Hizo jugar a todo el mundo, asistió a los delanteros para que llegasen los goles y fue el líder de la zaga. El austriaco se dio la vuelta al ruedo con el pitido final para agradecer a la afición el apoyo. Este central ha cogido los galones de Sergio Ramos.

