Bale defiende su estancia en el Real Madrid: "Siempre he tenido buena relación con Ancelotti"

Gareth Bale ha recuperado la sonrisa en el Real Madrid. El delantero galés es un fijo en el once de Carlo Ancelotti y apunta a ser una de las claves de la temporada merengue. El propio delantero ha destacado su buena relación con Ancelotti y ha despejado cualquier duda sobre una posible retirada.

Su nombre lleva sonando varios meses. En un principio parecía que no tenía sitio en el Real Madrid tras acabar su cesión en el Tottenham. Sin embargo, acabó quedándose para cumplir con su contrato y ha encontrado la conexión con Ancelotti. "Siempre he tenido una gran relación con Carlo", ha apuntado en una entrevista en la BBC. "Pero siempre es lo mismo: tienes que rendir para entrar en el equipo".

Bale, además, ha explicado el motivo de su silencio. Y es que antes de que comenzara la Eurocopa aseguró que tras el torneo de selecciones hablaría para explicar su futuro. Los rumores sobre el Real Madrid y una retirada se dispararon. Sin embargo, tras la eliminación de los de Page de la Eurocopa, Bale mantuvo su silencio respecto a su futuro. Ahora, el delantero ha asegurado que "era mejor no decir nada".

"Para mí era mejor no decir nada y concentrarme en el trabajo que tenía entre manos", ha subrayado Bale, que ha descartado de forma atajante una retirada. "Nunca me lo planteé. Como he dicho, solo quería concentrarme en la Eurocopa y no quería dar explicaciones. No sentí que tuviera que hacerlo y todavía no siento que lo necesite", ha replicado el delantero galés.

La presión era notable, pero el veterano mantuvo la cabeza fría. "No importa lo que dijera que iba a hacer, si iba a quedarme, marcharme, retirarme o lo que fuera, creo que habría provocado una historia grande y molesta y de distracción", ha espetado en la BBC. Por todo ello, ahora su cabeza está en mejorar en el futuro tanto con el Real Madrid como con Gales.

"He tenido una buena pretemporada y un buen comienzo de temporada. Es una de esas cosas del fútbol. Hay que jugar bien y las percepciones cambian rápidamente", ha afirmado sobre su estancia en el equipo merengue. Despuntar de blanco le permitirá estar en mejores condiciones con Gales, con quien quiere "jugar un Mundial" para "todo el país".

Bale, año de resurrección

Nadie contaba con Bale en el Real Madrid. Tampoco tras la marcha de Zidane, con quien el galés no terminó de conectar en la etapa en la que coincidieron. Sin embargo, Ancelotti se ha adaptado a la situación de la plantilla y se ha propuesto reincorporar a jugadores que parecían 'desahuciados'.

Bale ha jugado de titular los tres partidos. Su conexión con Benzema puede volver a brillar en el Real Madrid. Y el temor de las lesiones, que tanto lastraron su tramo final en el Real Madrid, parece completamente apartado. Bale quiere ser el de antes y el apoyo de Ancelotti está siendo clave.

